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Kripto para piyasalarında küresel olarak bugün içerisinde yaşanan önemli gelişmeler neler? İşte son 24 saat içerisinde yaşanan kritik olaylar!

Kripto Paralarda Güvenlik

Sift, kripto para borsalarına yönelik ödeme dolandırıcılığı saldırılarında %45’lik bir artış bulan 2023 1. Çeyrek Dijital Güven ve Emniyet Endeksini yayınladı. Tüketici verileri, 1.000’den fazla ABD’li ile yapılan bir anket yoluyla toplandı ve rapor, Sift’in 34.000 site ve uygulamadan oluşan küresel ağından dolandırıcılık verileri bulgularını içeriyor. Güvenlik firması BlockSec’ten toplanan zincir içi verilere göre, Euler Finance saldırganı çalınan fonları aklamak için kripto borsası Tornado Cash’e 1.100 ETH aktardı. Blockchain analitik firması Nansen’in kurucu ortağı ve CEO’su Alex Svanevik, kötü niyetli şahıs tarafından gerçekleştirilen son işlemlerin bir dökümünü tweetledi.

Yasal Haberler

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, hükümetin Binance.US’nin iflas etmiş aracı kurum Voyager Digital’i satın almasını durdurma gerekçesini reddetti. 15 Mart’ta yargıç, kullanıcıların fonlarını iade etmek için likiditeyi geri kazanma çabasıyla varlıklarını borsaya satmak da dahil olmak üzere Voyager’ın Bölüm 11 iflas planını önceden onayladığını doğruladı.

Reuters’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) düzenleyicileri, iflas eden borç verenler Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ı satın almakla ilgilenen bankalardan 17 Mart’a kadar teklif vermelerini istedi. FDIC, hem SVB’yi hem de Signature’ı bir bütün olarak satmayı hedefliyor, ancak tüm şirket satışı gerçekleşmezse bankaların bir kısmı için teklifler değerlendirilebilir.

NFT Haberleri

Solana (SOL) blok zincirine dayalı, non-fungible token (NFT) pazarı olan Formfunction, platformu kapatma planlarını duyurdu. Açıklamalara göre, Şubat 2022’de kullanıma sunulan Formfunction, 29 Mart’ta kapanacak.

Blockchain Haberleri

Şubat ayında konuşlandırmayı destekleyen seçmenlerin %66’sının ardından, Uniswap Protokolü v3, 15 Mart’ta BNB Zincirinde yayına girdi. Bu genişleme, kullanıcı artışı, daha düşük ücret, yeni coğrafi pazarlara girme ve daha verimli ve maliyet dahil olmak üzere birçok önemli avantaj sunuyor. Cosmos ekosistemini destekleyen İsviçreli, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Interchain Foundation (ICF) , Interchain’e Replicated Security dahil olmak üzere yeni yetenekler ve performans iyileştirmeleri getiren Cosmos Hub’ın Lambda yükseltmesinin başarılı bir şekilde piyasaya sürüldüğünü duyurdu.