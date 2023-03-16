Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!

Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!

Genel piyasa ve kripto para birimlerinde devam eden hareketliliğin ardından son 24 saat içerisinde gelişen olaylar neler?
23:20
16 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında küresel olarak bugün içerisinde yaşanan önemli gelişmeler neler? İşte son 24 saat içerisinde yaşanan kritik olaylar!

Kripto Paralarda Güvenlik

Sift, kripto para borsalarına yönelik ödeme dolandırıcılığı saldırılarında %45’lik bir artış bulan 2023 1. Çeyrek Dijital Güven ve Emniyet Endeksini yayınladı. Tüketici verileri, 1.000’den fazla ABD’li ile yapılan bir anket yoluyla toplandı ve rapor, Sift’in 34.000 site ve uygulamadan oluşan küresel ağından dolandırıcılık verileri bulgularını içeriyor. Güvenlik firması BlockSec’ten toplanan zincir içi verilere göre, Euler Finance saldırganı çalınan fonları aklamak için kripto borsası Tornado Cash’e 1.100 ETH aktardı. Blockchain analitik firması Nansen’in kurucu ortağı ve CEO’su Alex Svanevik, kötü niyetli şahıs tarafından gerçekleştirilen son işlemlerin bir dökümünü tweetledi.

Yasal Haberler

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, hükümetin Binance.US’nin iflas etmiş aracı kurum Voyager Digital’i satın almasını durdurma gerekçesini reddetti. 15 Mart’ta yargıç, kullanıcıların fonlarını iade etmek için likiditeyi geri kazanma çabasıyla varlıklarını borsaya satmak da dahil olmak üzere Voyager’ın Bölüm 11 iflas planını önceden onayladığını doğruladı.

Reuters’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) düzenleyicileri, iflas eden borç verenler Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ı satın almakla ilgilenen bankalardan 17 Mart’a kadar teklif vermelerini istedi. FDIC, hem SVB’yi hem de Signature’ı bir bütün olarak satmayı hedefliyor, ancak tüm şirket satışı gerçekleşmezse bankaların bir kısmı için teklifler değerlendirilebilir.

NFT Haberleri

Solana (SOL) blok zincirine dayalı, non-fungible token (NFT) pazarı olan Formfunction, platformu kapatma planlarını duyurdu. Açıklamalara göre, Şubat 2022’de kullanıma sunulan Formfunction, 29 Mart’ta kapanacak.

Blockchain Haberleri

Şubat ayında konuşlandırmayı destekleyen seçmenlerin %66’sının ardından, Uniswap Protokolü v3, 15 Mart’ta BNB Zincirinde yayına girdi. Bu genişleme, kullanıcı artışı, daha düşük ücret, yeni coğrafi pazarlara girme ve daha verimli ve maliyet dahil olmak üzere birçok önemli avantaj sunuyor. Cosmos ekosistemini destekleyen İsviçreli, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Interchain Foundation (ICF) , Interchain’e Replicated Security dahil olmak üzere yeni yetenekler ve performans iyileştirmeleri getiren Cosmos Hub’ın Lambda yükseltmesinin başarılı bir şekilde piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!
Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!
Binance’ın Gözdesine Uniswap Dopingi! Kripto Para Biriminde Şimdi Ne Olacak?
Binance’ın Gözdesine Uniswap Dopingi! Kripto Para Biriminde Şimdi Ne Olacak?
Tedirginlik Başladı! 7. En Büyük Kripto Parada İpler Onun Eline Mi Geçiyor? CEO’dan Yorumlara Yanıt Geldi!
Tedirginlik Başladı! 7. En Büyük Kripto Parada İpler Onun Eline Mi Geçiyor? CEO’dan Yorumlara Yanıt Geldi!
Dikkat! Popüler Kripto Para Borsasının Token’ında Tehlike Çanları Çalıyor!
Dikkat! Popüler Kripto Para Borsasının Token’ında Tehlike Çanları Çalıyor!
Shiba Inu’da (SHIB) Sular Durulmuyor! Meme Token’da Milyon Dolarlık Hamle!
Shiba Inu’da (SHIB) Sular Durulmuyor! Meme Token’da Milyon Dolarlık Hamle!
En Büyük İlgi Bunlara! Türk Yatırımcıların Aldığı 10 Kripto Para!
En Büyük İlgi Bunlara! Türk Yatırımcıların Aldığı 10 Kripto Para!
Kripto Dünyası 12 Nisan Tarihinden Sonra Bir Daha Eskisi Gibi Olmayacak! Büyük Gün Geldi!
Kripto Dünyası 12 Nisan Tarihinden Sonra Bir Daha Eskisi Gibi Olmayacak! Büyük Gün Geldi!
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023