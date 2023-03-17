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Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi piyasa devlerini fiyat artışı ile geride bırakan The Graph'da (GRT) uzman görüşü! GRT neden yükseliyor?
00:20
17 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

İndeksleme protokolü ChatGPT’nin popüler chatbot aracına güç veren teknolojinin en son sürümünü piyasaya sürmesinin ardından yapay zeka ile ilgili token’ların artmasıyla Graph’ın GRT token’ı son 24 saatte %18 arttı.

GRT Yorumları!

ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI, Salı günü bir blog gönderisinde sürümü açıkladı. En son sürümün, teste girenlerin ilk %10’u civarında bir puanla simüle edilmiş bir sınavı geçebileceğini belirtti. Buna karşılık OpenAI’nin web sitesine göre GPT sürüm 3.5’in, puanı en düşük %10 civarındaydı.

Yapay zeka ile ilgili diğer token’lar da son zamanlarda önemli bir artış kaydetti ve blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan bir yapay zeka pazarı olan SingularityNET (AGIX) %16 yükseldi. CoinMarketCap’in verilerine göre, “En İyi Yapay Zeka ve Büyük Veri” token’ları, son 24 saat içinde en büyük kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi. Blockchain danışmanlığı Storm Partners’ın yönetici ortağı Sheraz Ahmed konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yapay zeka, neredeyse bir gecede ChatGPT’nin lansmanı yoluyla yaygın kitlesel kabulü hemen sağladığından, Web3 alanındaki bazıları için tehdit edici bir teknoloji olabilir. AI token’ları yükü yönetiyor ve AI daha sofistike hale geldikçe büyük olasılıkla bunu yapmaya devam edecek. AI, kripto para birimleri için harika bir fırsat ve muhtemelen simbiyotik bir tamamlayıcı ilişki oluşturacak.

The Graph Gelişmesi!

The Graph, çeşitli Blockchain uygulamalarından veri toplamak, işlemek ve depolamak için kullanılan açık kaynaklı bir indeksleme protokolüdür. Uygulama geliştiricileri gibi veri tüketicilerinin, zincir üstü verileri toplamak için karmaşık altyapıyı genişletme ihtiyacını ortadan kaldırır. The Graph şu anda Ethereum, Near, Arbitrium, Optimism, Polygon , Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam ve IPFS dahil olmak üzere 26 farklı Blockchain ağından indeksleme verilerini desteklemekte.

Vakıf ayrıca Perşembe günü, protokolün 2022’deki büyümesini ve hibelerin Graph ekosistemini canlandırma ve geliştirmede nasıl hayati bir rol oynadığını özetleyen yıllık hibe raporunu yayınladı. The Graph Şubat ayında ekosistemin geçen yıl, özellikle dördüncü çeyrekteki büyümesini yansıtan 1 milyar dolarlık piyasa değerini aştı.

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