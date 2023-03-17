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Binance’ın Gözdesine Uniswap Dopingi! Kripto Para Biriminde Şimdi Ne Olacak?

Dünyanın hacim olarak lider kripto para borsası Binance'ın gözde altcoininde son durum ne? Yükseliş ivmesi devam edecek mi?
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17 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance Smart Chain’e güç veren kripto para birimi BNB için büyük bir hafta oldu. BNB’yi önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyatlama bekliyor? Uzmanların kripto para birimi için tahminleri ne yönde?

Uniswap Dopingi!

Binance Coin (BNB) ABD banka iflaslarıyla ilgili endişeler arasında varlık sınıflarındaki genelleştirilmiş risk kaçışının ortasında geçen hafta sonlarında 260 dolarlık iki ayın en düşük seviyelerine geriledikten sonra çarpıcı bir toparlanma yaşadı. 330 dolar civarındaki seviyelerde, BNB /USD paritesi geçen haftaya kıyasla %25’e yakın bir artışla işlem görüyor. Rallinin bir kısmı kripto para piyasasının, ABD makamlarının banka sorunlarına tepkisinin bir krizi önlemek için yeterli olacağına dair iyimserlik, kırılgan bir bankacılık sistemi, Fed çok fazla sıkılaştırma yapmayacağı iddiaları ve kripto para birimlerinin geleneksel finansal sistemdeki sorunlara karşı güvenli bir liman olduğuna dair büyüyen bir anlatıdan kaynaklandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte kripto para piyasasının geri kalanı son birkaç gün içinde konsolide olurken, BNB yükselmeye devam etti. CoinMarketCap’e göre BNB son 24 saatte %8 arttı. Bu artış muhtemelen, en büyük merkezi olmayan borsa olan Uniswap’ın, BNB zincirinde konuşlandırıldığı ve yardımcı programına önemli ölçüde katkıda bulunduğu haberinden kaynaklandığı belirtiliyor.

BNB’de Uzman Görüşü!

Analistler, yaşanan durumun önemli ölçüde zincir üstü aktivite getireceğini düşünüyor. Ayrıca uzmanlara göre teknik açıdan BNB için işler çok daha iyi. Kripto para birimi, 200DMA’nın altına son düşüşünden sonra 287 dolardan güçlü bir şekilde toparlanarak, tüm ana hareketli ortalamalarının önemli ölçüde üstünde işlem görüyor. Kripto para biriminin bu haftaki yükselişi, fiyat hareketini Şubat ayının başına kadar sınırlayan düşüş trendinin önemli ölçüde yukarı yönüne kırılmasına neden oldu.

Uzmanlar kripto para biriminde mevcut yıllık yüksek seviyelerin üzerinde bir kırılmanın, 400 dolar civarındaki Kasım ayının yüksek seviyelerine olası bir ralli için kapının aralanacağını belirtti. Varsayılan artış mevcut seviyelerden %20 oranından daha fazla bir kazanıma işaret ediyor. Ancak BNB’nin 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine ulaşma eşiğinde olduğundan, %20’lik bir artış daha zaman alabilir.

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