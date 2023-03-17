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  •   Hiç Kimse Bunu Beklemiyordu! Bu Altcoin Yükselişi İle 2023’e Damga Vurdu!

Hiç Kimse Bunu Beklemiyordu! Bu Altcoin Yükselişi İle 2023’e Damga Vurdu!

Az bilinen ve kendisini Ethereum rakibi olarak gösteren bir altcoin, ortaya koyduğu fiyat performansı ile hem Bitcoin hem de ETH'yi geride bırakarak büyük bir kırılmaya imza attı.
08:09
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Az bilinen ve kendisini Ethereum rakibi olarak gösteren bir altcoin, ortaya koyduğu fiyat performansı ile hem Bitcoin hem de ETH’yi geride bırakarak büyük bir kırılmaya imza attı.

CFX’in Göz Kamaştıran Performansı

Layer 1 Blockchain’i Conflux Network (CFX), son 7 günde değerini yüzde 90’ın üzerinde artırmış durumda. Bu, aynı zaman diliminde Bitcoin fiyatındaki yüzde 29,30, Ethereum fiyatındaki yüzde 20,66’lık artışla kıyaslanıyor. Ağın yerel varlığı olan CFX, işlem ücretlerini ödemek, stake ödülleri sunmak ve kullanıcıların ağın yönetişimine katılmasına izin vermek için kullanılıyor.

CFX, yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 14,82 yükselişle 0,3148 dolardan işlem görüyor. Altcoin, 822.74 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 57’nci kripto para, aynı zamanda en büyük 56’nci altcoin.

Conflux Network Nedir?

2020’nin Kasım ayında piyasaya sürülen ve popüler altcoin projelerinden birisi haline gelen Conflux Network, bu yıl projenin ülkenin en büyük operatörlerinden birisi olan China Telecom ile bir iş birliği yaptığını duyurmasıyla sahneye çıktı. Platform ayrıca aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu bildirilen Çinli sosyal medya ve e-ticaret platformu olan Little Red Book olarak bilinen Xiaohongshu’ya da entegre edildi.

Conflux Network, sınırsız, Blockchain tabanlı bir ekonomi inşa etme hedefiyle Çin’deki tamamen düzenlenmiş tek Layer 1 Blockchain’i olduğunu söylüyor:

Çin’deki tek düzenleyici uyumlu, halka açık ve gözetimsiz Blockchain olan Conflux Network, küresel düşünen kripto para projeleri için Çin’in ötesinde Kuzey Amerika, Rusya, Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve dünyanın geri kalanına uzanan sınırsız bir işlemsel ve teknolojik ekosistem inşa ediyor.

Yüksek oranda ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir Blockchain ağı olarak tasarlanan Conflux Network, işlemleri doğrulamak için Proof of Work (PoW) başak bir deyişle iş ispatı konsensüs modelini kullanıyor.

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