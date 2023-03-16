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Her ay piyasalar ağırlıklı olarak Fed’in faiz kararına odaklanır ancak bu ay bir istisna yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın hamlesi kritik. Eğer AMB faiz artırırken Fed sakin kalırsa bu kripto paraların lehine sonuçlanır. Bu yüzden banka iflaslarının gündemi sarstığı bugünlerde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı kritik öneme sahip.

Faiz Kararı Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası 16:15 itibariyle faiz kararını açıkladı. Faizler 50bp artırıldı ve banka iflasları devam ederken böyle bir karar alındı. Bunun sebebi Euro bölgesinde enflasyonun ABD’den çok daha sert hissediliyor olmasıdır. Dolar endeksinin 80 seviyesinden 115’lere kadar yükselmiş olması birçok para biriminin değer kaybetmesinin sonucudur. Ülkenizde enflasyon varsa ve bunun üstüne paranız dolar karşısında değer kaybediyorsa ekonomik kriz sizi iki kat vuruyordu. AB için de benzer bir durum söz konusu. Değer kaybeden Euro devam eden faiz artışlarıyla dolar karşısında gücünü geri almak istiyor.

Fed eğer önümüzdeki hafta faiz tavanına ulaşıldığı, indirim veya artırımın pas geçilmesi gibi bir karar alırsa bu DXY için daha fazla gevşeme anlamına gelecek. Şimdilik Fed’in 25bp artış yapması bekleniyor ve AMB bu fırsattan istifade para birimini de desteklemek için böyle bir adım attı. Şimdi gözler Fed’de olacak.

Faiz Sonrası Kripto Paralar

Bitcoin fiyatı 24.570 dolar seviyesine geriledi. Eğer bankacılık krizi nedeniyle faiz artışı pas geçilseydi bu diğer merkez bankalarının da gevşeyebileceği sinyalini verirdi. Bu senaryoda Bitcoin fiyatının gevşeme geliyor beklentisiyle yükseldiğini görürdük. Ancak öyle olmadı ve eğer Fed de enflasyonla mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak artırıma önümüzdeki hafta devam ederse Bitcoin cephesindeki düşüşün devam etmesi şaşırtıcı olmaz.

Dolar endeksi (DXY) kararın ardından anlık bir yükseliş yaşadı. Euro beklendiği gibi hızla değer kazanmış değil. Bunun sebebi Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz artışıyla birlikte bazı bankaların zor duruma girebileceğini açıklamış olmasıdır. Bunu bilmesine rağmen faiz artışına giden bankanın tek bir gerekçesi var o da enflasyonun halen ciddi anlamda yüksek seyretmesi. Eğer Fed de banka iflaslarına rağmen benzer bir karar alırsa küresel bankacılık piyasalarını (dolaylı olarak kripto paraları) iyi günler beklemiyor diyebiliriz. Şimdilik AMB’nin hamlesi merkez bankalarının gevşemeyeceği yorumlarını destekler nitelikte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.