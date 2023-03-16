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Bitcoin (BTC) tutan fonlar, ABD’deki patlak veren banka krizinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) likiditeyi artacağına yönelik beklentilerinin körüklenmesiyle BTC kaybına uğruyor.

Borsa Yatırım Fonlarından Yoğun Bitcoin Çıkışı Yaşanıyor

ByteTree Asset Management’ın takip ettiği veriler, Avrupa, ABD ve Kanada‘daki kapalı uçlu fonların spot ve vadeli işlem temelli borsa yatırım fonları (ETF’ler) tarafından tutulan BTC miktarının sadece bu ay içinde 16 bin 560 BTC (409 milyon dolar) düşüşle 826 bin 113 BTC’ye gerileyerek 17 ayın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, kurumsallar için BTC almak zorunda kalmadan Bitcoin’e yatırım yapmayı sağlayan ETF’ler ve diğer yatırım araçları en iyi seçenekler olarak öne çıkarken gelen bu düşüşün oldukça dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Fonlardaki BTC miktarındaki düşüş, Bitcoin’in güvenli liman olarak kabul edildiği ve yılın ikinci yarısında Fed faiz indirimine gideceği dönük umutların yeşermesiyle beslendiği bildirilen son rallide kurumsal katılımın olmadığına işaret ediyor. Bazı gözlemcilere göre Bitcoin fiyatındaki son yükseliş, bankacılık sistemine karşı bir koruma olarak en büyük kripto paranın artan cazibesinin bir kanıtı olarak yorumlanabilir.

Bitcoin, ABD’nin en büyük 20 bankasından biri olan Silicon Valley Bank‘ın iflas etmesinin ardından 10 Mart’ta 19 bin 600 dolardan hızla yükseldi. En büyük kripto paranın fiyatı o zaman bu yana yüzde 25’in üzerinde yükseldi ve 14 Mart 2023 tarihinde 9 ayın en yüksek seviyesi olan 26 bin 500 doları aştı.

ByteTree Asset Management’ın baş yatırım yetkilisi Charlie Morris CoinDesk’e verdiği demeçte, “Kurumsalların BTC’nin ciddi ve kalıcı bir yatırım aracı olduğu söylemini satın almadıkları görülüyor. Varlık yönetimi endüstrisi küresel olarak hem Bitcoin hem de altın konusunda oldukça zayıf kalıyor.” dedi. Ancak Morris, verilerden bir sonuç çıkarmaya karşı uyararak, tek bir fondan büyük bir çıkışın söz konusu rakamlarda düşüşe neden olduğunu ekledi.

Veriler Son Fiyat Rallisinin Sürdürülemez Olduğunu Gösterse de Gerçek Farklı

Öte yandan fonlarda tutulan BTC miktarındaki düşüş, son fiyat rallisinin güçten yoksun ve sürdürülemez olduğu anlamına gelmiyor. Matrixport araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, fonlarda tutulan BTC miktarının toplam pazarın küçük bir bölümünü oluşturduğunu ve diğer talep kaynaklarının fiyatları yükselttiğini belirterek şunları söyledi:

Fon varlıkları verileri anlamlı değil. USDC yatırımcılarının stablecoin’lerini BTC’ye dönüştürdüğünden şüpheleniyorum

Dev kripto para borsası Binance kısa süre önce endüstri kurtarma fonunda BUSD olarak tuttuğu 1 milyar dolar değerindeki parayı Bitcoin, Binance Coin (BNB) ve Ethereum’a (ETH) dönüştürdüklerini duyurmuştu.