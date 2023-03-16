Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Gerçekle Yüzleşmeye Hazır Mısınız? Bitcoin’de Kritik Veri Radara Girdi! 17 Ayın En Düşük Seviyesinde!

Gerçekle Yüzleşmeye Hazır Mısınız? Bitcoin’de Kritik Veri Radara Girdi! 17 Ayın En Düşük Seviyesinde!

Bitcoin (BTC) tutan fonlar, ABD'deki patlak veren banka krizinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) likiditeyi artacağına yönelik beklentilerinin körüklenmesiyle BTC kaybına uğruyor.
15:55
16 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tutan fonlar, ABD’deki patlak veren banka krizinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) likiditeyi artacağına yönelik beklentilerinin körüklenmesiyle BTC kaybına uğruyor.

Borsa Yatırım Fonlarından Yoğun Bitcoin Çıkışı Yaşanıyor

ByteTree Asset Management’ın takip ettiği veriler, Avrupa, ABD ve Kanada‘daki kapalı uçlu fonların spot ve vadeli işlem temelli borsa yatırım fonları (ETF’ler) tarafından tutulan BTC miktarının sadece bu ay içinde 16 bin 560 BTC (409 milyon dolar) düşüşle 826 bin 113 BTC’ye gerileyerek 17 ayın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, kurumsallar için BTC almak zorunda kalmadan Bitcoin’e yatırım yapmayı sağlayan ETF’ler ve diğer yatırım araçları en iyi seçenekler olarak öne çıkarken gelen bu düşüşün oldukça dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Fonlardaki BTC miktarındaki düşüş, Bitcoin’in güvenli liman olarak kabul edildiği ve yılın ikinci yarısında Fed faiz indirimine gideceği dönük umutların yeşermesiyle beslendiği bildirilen son rallide kurumsal katılımın olmadığına işaret ediyor. Bazı gözlemcilere göre Bitcoin fiyatındaki son yükseliş, bankacılık sistemine karşı bir koruma olarak en büyük kripto paranın artan cazibesinin bir kanıtı olarak yorumlanabilir.

Bitcoin, ABD’nin en büyük 20 bankasından biri olan Silicon Valley Bank‘ın iflas etmesinin ardından 10 Mart’ta 19 bin 600 dolardan hızla yükseldi. En büyük kripto paranın fiyatı o zaman bu yana yüzde 25’in üzerinde yükseldi ve 14 Mart 2023 tarihinde 9 ayın en yüksek seviyesi olan 26 bin 500 doları aştı.

ByteTree Asset Management’ın baş yatırım yetkilisi Charlie Morris CoinDesk’e verdiği demeçte, “Kurumsalların BTC’nin ciddi ve kalıcı bir yatırım aracı olduğu söylemini satın almadıkları görülüyor. Varlık yönetimi endüstrisi küresel olarak hem Bitcoin hem de altın konusunda oldukça zayıf kalıyor.” dedi. Ancak Morris, verilerden bir sonuç çıkarmaya karşı uyararak, tek bir fondan büyük bir çıkışın söz konusu rakamlarda düşüşe neden olduğunu ekledi.

Veriler Son Fiyat Rallisinin Sürdürülemez Olduğunu Gösterse de Gerçek Farklı

Öte yandan fonlarda tutulan BTC miktarındaki düşüş, son fiyat rallisinin güçten yoksun ve sürdürülemez olduğu anlamına gelmiyor. Matrixport araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, fonlarda tutulan BTC miktarının toplam pazarın küçük bir bölümünü oluşturduğunu ve diğer talep kaynaklarının fiyatları yükselttiğini belirterek şunları söyledi:

Fon varlıkları verileri anlamlı değil. USDC yatırımcılarının stablecoin’lerini BTC’ye dönüştürdüğünden şüpheleniyorum

Dev kripto para borsası Binance kısa süre önce endüstri kurtarma fonunda BUSD olarak tuttuğu 1 milyar dolar değerindeki parayı Bitcoin, Binance Coin (BNB) ve Ethereum’a (ETH) dönüştürdüklerini duyurmuştu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!
Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
En Büyük İlgi Bunlara! Türk Yatırımcıların Aldığı 10 Kripto Para!
En Büyük İlgi Bunlara! Türk Yatırımcıların Aldığı 10 Kripto Para!
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Kim Haklı Çıkacak? İnsanlar Mı Makineler Mi? Kritik Tarih 31 Mart!
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Kim Haklı Çıkacak? İnsanlar Mı Makineler Mi? Kritik Tarih 31 Mart!
9 Aydır İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Altcoinler Buraya Gidiyor! Uzmanlar Cevaplandırdı!
9 Aydır İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Altcoinler Buraya Gidiyor! Uzmanlar Cevaplandırdı!
5’i Gitti Devamı Gelebilir! Kripto Paralar İçin Kötü Haber!
5’i Gitti Devamı Gelebilir! Kripto Paralar İçin Kötü Haber!
Haftaya 2 Yapay Zeka Altcoine Dikkat! FET ve AGIX Değil!
Haftaya 2 Yapay Zeka Altcoine Dikkat! FET ve AGIX Değil!
Kripto CEO’su: SEC ile Birlikte Çalışıyoruz! Nihai Hedeflerini Açıkladı!
Kripto CEO’su: SEC ile Birlikte Çalışıyoruz! Nihai Hedeflerini Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023