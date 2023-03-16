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Son Veriler Geldi! Fed İçin Artık Karar Vakti! Kripto, Altın, Dolar ve Bitcoin Tetikte!

İstihdam ve ekonomideki canlılığa dair kritik veriler geldi. Bundan sonra top artık Powell ve ekibinde olacak.
15:34
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed’in karar için dikkate alacağı kritik veriler şimdi açıklandı. Artık piyasa olacak olanları fiyatlayacak. Biraz önce gelen veriler enflasyon kadar iyi değil ve ekonomideki canlanmaya işaret ediyor. Peki Powell bu toplantıda nasıl bir adım atacak? Yatırımcıların mevcut aşırı iyimserliği normal mi?

ABD Verileri Açıklandı

Kripto paralar gelen verilerin ardından hareketlendi. İşsizlik haklarından başvuru beklentinin altındaydı ve diğer göstergeler istihdam cephesinde istenen hızda bir yavaşlama olmadığını söylüyor. Bu Fed’i tedirgin edebilir. Diğer önemli bir detay ise inşaat izinleriydi. Biraz önce açıklanan veri %10 civarında beklenti üstü geldi. Bu durum ekonominin yeniden canlandığı anlatısını destekler mahiyetteydi. Powell’ı zor bir toplantı bekliyor.

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları

  • Açıklanan: 192K
  • Beklenti: 205K Önceki: 211K

Haberin ardından Bitcoin olması gerektiği gibi 24.800 doların altına sarktı ve 24.745 dolar seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 104 seviyesini koruyor. ÜFE ve TÜFE cephesindeki yavaşlayan düşüş son verilerle birleştirildiğinde artık durma noktasına gelebilir.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Peki hiç mi iyi gelişme yok? Elbette var petrol fiyatındaki düşüş enflasyonun Mart ayı için de düşük çıkabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan ev fiyatlarındaki azalma barınma hizmetlerindeki enflasyonun da gecikmeli olarak düşeceğini söylüyor. Bankaların iflası nedeniyle Fed artık faiz tavanına yaklaşmalı ve piyasalar birkaç toplantı sonra artık faiz indirimlerinin başlayacağını fiyatlıyor.

Bitcoin şimdilik 24.300 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda yatırımcılar daha fazla yükseliş bekleyebilir. Ancak fiyatın asıl yönünü çizecek olan Powell’ın 22 Mart akşamı yapacağı açıklamalar olacak. Eğer Powell enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyleyip 25bp artış yaparsa bu mevcut iyimserliği baltalayacağı için Signature ve Silvergate Bank iflasları, regülatörlerin baskısı veisar derken Bitcoin’i yeniden aşağıya çekecektir.

Bugün 16:15’te Avrupa Merkez Bankasının 50bp faiz artışı yapması bekleniyor. Eğer AMB artış yaparken Powell bu ayı pas geçerse bu senaryoda zayıflayan doların Bitcoin’i yukarı çektiğini görebiliriz. Yani günün kritik gelişmeleri henüz bitmiş değil ve ilerleyen dakikalarda alınacak kararlar, yapılacak açıklamalar hayati öneme sahip olacak.

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