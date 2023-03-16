Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   On-chain Verileri, Bitcoin Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor? CryptoQuant, Güncel Metrikleri Paylaştı!

On-chain Verileri, Bitcoin Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor? CryptoQuant, Güncel Metrikleri Paylaştı!

On-chain veri analizi platformu CryptoQuant, güncel verileri ve metrikleri paylaşarak kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
15:15
16 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin ve ABD’de giderek tırmanan bankacılık krizinin etkileriyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 25.000 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. CryptoQuant, piyasadaki bu belirsizlik devam ederken güncel verileri paylaşarak piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 25.000 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarına karşın güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de bu süreçte önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

CryptoQuant, Güncel Verilere İşaret Etti

Kripto para piyasasındaki bu çalkantılı ve yüksek volatiliteli süreç devam ederken on-chain veri analizi platformu CryptoQuant ta gün içerisinde paylaştığı blog gönderisi ile güncel on-chain metriklerini paylaştı ve kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi. CryptoQuant, piyasadaki belirsizlik durumunun arttığı bu zaman dilimi içerisinde ABD merkezli kripto para borsası Coinbase haricindeki çoğu kripto para borsasındaki Bitcoin (BTC) rezervlerinde önemli bir artış kaydedildiğini bildirdi. On-chain veri analizine göre borsalardaki BTC rezervindeki bu artış, kripto para piyasasında yeni bir düşüşe işaret ediyor olabilir. Ancak CryptoQuant, Coinbase’deki BTC rezervlerinin de çoğu kripto para borsasındaki artışta olan BTC rezervlerinin aksine bu süreçte düşüşte olduğunu ifade etti. CryptoQuant’a göre Coinbase’deki bu kurumsal faaliyet ve artan BTC çıkışı, piyasadaki son yükselişin ana katalizörlerinden biri olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
9 Aydır İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Altcoinler Buraya Gidiyor! Uzmanlar Cevaplandırdı!
9 Aydır İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Altcoinler Buraya Gidiyor! Uzmanlar Cevaplandırdı!
Kripto CEO’su: SEC ile Birlikte Çalışıyoruz! Nihai Hedeflerini Açıkladı!
Kripto CEO’su: SEC ile Birlikte Çalışıyoruz! Nihai Hedeflerini Açıkladı!
Analist, Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Yükselişler Devam Edecek mi?
Analist, Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Yükselişler Devam Edecek mi?
Nadir Görülen Bir Şey! Kripto Gurusu Bu Hafta Sonu Bitcoin (BTC) Sizi Şaşırtacak Dedi!
Nadir Görülen Bir Şey! Kripto Gurusu Bu Hafta Sonu Bitcoin (BTC) Sizi Şaşırtacak Dedi!
Kritik Süreç Başladı! Bitcoin Yükselişi Sürecek Mi?
Kritik Süreç Başladı! Bitcoin Yükselişi Sürecek Mi?
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
15:30 İtibariyle Kripto Paralar Hareketlenecek! 3 Büyük Gelişme Bugün!
15:30 İtibariyle Kripto Paralar Hareketlenecek! 3 Büyük Gelişme Bugün!
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023