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Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin ve ABD’de giderek tırmanan bankacılık krizinin etkileriyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 25.000 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. CryptoQuant, piyasadaki bu belirsizlik devam ederken güncel verileri paylaşarak piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 25.000 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarına karşın güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de bu süreçte önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

CryptoQuant, Güncel Verilere İşaret Etti

Kripto para piyasasındaki bu çalkantılı ve yüksek volatiliteli süreç devam ederken on-chain veri analizi platformu CryptoQuant ta gün içerisinde paylaştığı blog gönderisi ile güncel on-chain metriklerini paylaştı ve kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi. CryptoQuant, piyasadaki belirsizlik durumunun arttığı bu zaman dilimi içerisinde ABD merkezli kripto para borsası Coinbase haricindeki çoğu kripto para borsasındaki Bitcoin (BTC) rezervlerinde önemli bir artış kaydedildiğini bildirdi. On-chain veri analizine göre borsalardaki BTC rezervindeki bu artış, kripto para piyasasında yeni bir düşüşe işaret ediyor olabilir. Ancak CryptoQuant, Coinbase’deki BTC rezervlerinin de çoğu kripto para borsasındaki artışta olan BTC rezervlerinin aksine bu süreçte düşüşte olduğunu ifade etti. CryptoQuant’a göre Coinbase’deki bu kurumsal faaliyet ve artan BTC çıkışı, piyasadaki son yükselişin ana katalizörlerinden biri olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.