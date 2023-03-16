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  •   Yerinde Durmuyor! Bir Oran Yüzde 1322 Nasıl Artar? Altcoin’de Fiyat Nasıl Etkilendi?

Yerinde Durmuyor! Bir Oran Yüzde 1322 Nasıl Artar? Altcoin’de Fiyat Nasıl Etkilendi?

Kripto paralarda yaşanan değişimler dikkat çekmeye devam ediyor. Bir çok güncelleme duyuran bu altcoin'de önemli oran yüksek miktarda arttı.
15:00
16 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Neredeyse yarım milyar SHIB token’ı 24 saat içinde dolaşımdan kaldırılarak yakım oranını artırdı. Shibburn’den alınan verilere göre, son 24 saat içinde yaklaşık 455 milyon Shiba Inu token’weı yakıldı ve bir gün içinde yanma oranında %1.322,79 artış kaydedildi.

Kripto piyasasında bir varlığın aşırı doygunluğunu kontrol eden mekanizmalardan biri de yakımdır. Birçok sınırlandırılmamış kripto varlığı, dolaşımdaki çok sayıda kripto parayı kaldırma mekanizmasına dayanır, böylece arzı sınırlandırır ve ilgiyi korur. Shiba Inu, token yakma faaliyetinde bulunan token’lardan biridir.

Shibarium Testnet Ardından Yakımlar Arttı

Bugünkü yakım faaliyetinin yanı sıra, Shibburn, Shibarium beta test ağı PuppyNet’in piyasaya sürülmesinden sonra son birkaç gün içinde büyük yakım oranı kaydetti. Beta lansmanından önce 9 Mart itibariyle, Shiba Inu yakım oranları bir günde %28.000 artarak toplam 2.057.811.344 Shiba Inu token’ının yakıldığını gösterdi.

Büyük beklentilerin ardından Shiba Inu’nun çekirdek geliştiricisi PuppyNet adlı Shibarium Beta test ağının 11 Mart Cumartesi günü yayına girdiğini açıkladı. Ancak test ağının devreye girmesinin ardından ağın yanma oranında alışılmadık bir artış kaydedildi.

PuppyNet test ağının yayına girmesinden iki gün sonra, Pazartesi günü, Shiba Inu yakım oranı %2,452 oranında arttı. Token yakımı, 24 saat içinde 602,5 milyon SHIB’nin dolaşımdaki arzdan çıkarıldığını gördü.

Ancak, 14 Mart’ta durum aynı değildi, çünkü yakma oranı yalnızca %200 arttı. Bugün gerçekleşen %1.322,79’luk yakma oranı Pazartesi gününe çok daha yakın. Yazım saatine göre, yaklaşık 454.985.164 Shiba Inu token’ı yakma cüzdanlarına girdi.

Bu yüksek yakım oranının muhtemel nedeni, PuppyNet’in piyasaya sürülmesinin ardından ağ faaliyetlerindeki artış oldu. Geçen ay SHIBARMY’nin her işlemde Shibarium’da SHIB yakılacağını tweetlediğini hatırlatmak gerekiyor.

Bunun nedeni, Shibarium’da işlem ücretlerini ödemek için kullanılan BONE token’ların Shiba Inu’ya dönüştürülmesi oldu. Bu token’lar, Shiba Inu’nun dolaşımdaki arzını artırmalarını önlemek için yakma adreslerine veya cüzdanlarına girmeli.

Spekülasyonlara göre, Shiba Inu topluluğu Shibarium mainnet lansmanından sonra artan bir yakma oranına sahip olacak. Artan yakım oranı, ölü cüzdanlarda trilyonlarca SHIB bulunmasına sebep olacaktır.

SHIB Fiyat Görünümü

Token yakımlarının ardındaki bu rüzgar, dolaşımdaki arzı azaltarak varlığın fiyatını yükseltmekte ve kıtlık yaratmakta. Bu mantıkla hareket edildiğinde, yakma oranındaki son artışın SHIB’in fiyatına yansıması beklenirdi. Ancak, Shiba Inu geçtiğimiz hafta boyunca fiyat düşüşlerine tanık olduğu için bunun tersi geçerli görünüyor.

Yazım saatine göre, Shiba Inu son yedi günde %1,89 düşüş kaydetti ve 24 saatlik değer kaybı %5,18 oldu. Ancak SHIB 13 Mart’ta kayda değer bir fiyat artışı kaydetti ve şu anda 0.00001089 dolardan işlem görüyor.

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