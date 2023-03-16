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Neden Düştü? Shiba Coin Yönetimi Hakkında Hırsızlık İddiası! SHIB ve BONE Çakılabilir!

Kripto para piyasalarındaki en büyük ikinci meme token bugünlerde son derece rahatsız edici iddialarla karşı karşıya.
12:59
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme token olan Shiba Coin bugün düşüş yaşadı. Peki SHIB düşüşünün sebebi neydi? Dogecoin dahil tüm meme tokenlerin örnek aldığı Shiba Coin kendi ekosistemini inşa etme noktasında son derece iyi bir karneye sahip. DeFi, NFT, Metaverse ve son olarak kendi layer2 ağıyla tüm rakiplerinin hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. Fakat bir sorun var.

Shiba Coin Neden Düştü?

Shiba Inu Discord topluluğundaki kullanıcılar, Shibarium’un Rinia adlı başka bir blockchain’e ait kodları kullandığını iddia ediyor. Bazıları da multi-sig cüzdanının tamamen benzersiz kişiler tarafından yönetilmediğini savunuyor. Kripto topluluğu Shiba Inu’nun layer2 2 ölçeklendirme çözümü Shibarium hakkında hararetli bir tartışma yürütüyor. Projenin Discord sunucusu Shibairum‘un kökenlerini tartışıyor ve topluluk üyeleri bunun Rinia blockchain’in bir kopyası olduğunu söylüyor.

Kısa süre önce Discord kanalındaki tartışmalar Twitter’a taşındı. İddialar tedirgin edici ve bir Discord kanal yöneticisinin “manipülasyon ve susturmadan” bahsettiği söylendi. Mesajlardan birinde şu ifadeler yer alıyor;

“Shytoshi, iftira niteliğindeki yalanlar ve manipülasyonlarla tüm ekibe karşı manipülasyon yarattı ve topluluk üyelerini kendi emirlerini yerine getirmeleri için kullandı. Ayrıca tüm bunların yalan olduğunu bilen ama şöhret, para ve terfi için bunu yapan insanlar da ona yardım ediyor.”

Shytoshi Kusama projenin baş geliştiricisidir. Kusama orijinal mesajlara yanıt vererek çabayı itibarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Shiba Coin Geleceği

Shibarium konusunda meme token topluluğu heyecanlıydı ve beklenen lansman nedeniyle SHIB talebi BONE Token ile birlikte önemli ölçüde arttı. Fakat son yaşananlar büyük bir kitlenin midesinin bulanmasına neden oldu. Tartışmalar, insanların multi-sig cüzdanının aslında dokuz farklı kişi tarafından yönetildiğine dair kanıt istemesinin ardından başka bir seviyeye de taşındı. Bir kişi multi-sig cüzdanı işleten dokuz farklı kişi olmadığını bildirdi. Bu durum, 11 Mart’ta erken halka açık beta testini başlatan Shibarium için sorun teşkil edebilir. Merakla beklenen çözüm, resmi olarak piyasaya sürülmeden önce kötü bir başlangıç yaptı.

Discord üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun Shibarium’un tam lansmanını etkileyip etkilemeyeceği belirsiz. Ancak önümüzdeki günlerde her şey daha da netleşebilir. İddialar SHIB ve BONE Token fiyatının daha fazla düşmesine neden olabilir.

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