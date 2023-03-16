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15:30 İtibariyle Kripto Paralar Hareketlenecek! 3 Büyük Gelişme Bugün!

Kripto para yatırımcıları diken üstünde ancak JPMorgan ve diğer bankaların müşterileri kadar uykusuz geceler yaşamıyorlar.
12:16
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları geçtiğimiz yıl zor bir dönemden geçti ve şimdi de bankacılık sistemi benzer bir sorun yaşıyor. Adeta müşteri mevduatlarını kripto paralara yatıran borsaların yaşadığı bank run’lara benzer akınlar onları iflas ettiriyor. Aradaki tek fark bankaların kripto paralara değil ABD tahvillerine yatırım yapmış olmasıdır. Kripto para karşıtları şimdi en likit varlık olan hazine tahvillerinin değerindeki dalgalanma nedeniyle ironik bir kaos yaşıyorlar.

Günün Önemli Gelişmeleri

Kripto para piyasalarındaki yükseliş dün Credit Suisse cephesindeki olumsuzluk nedeniyle sınırlandırıldı. Banka bugün İsviçre Merkez Bankası’ndan yaklaşık 50 milyar dolar değerinde destek alacağını açıkladı. Fakat müşteriler mevduatlarını çekmeye devam ederse daha fazla likiditeye ihtiyaç duyacaklar. Diğer taraftan bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bankaların yaşadığı sorunların ortasında AMB’nin 50bp faiz artışı yapması bekleniyor. Eğer bir sürpriz görürsek bu durum kripto paralarda hızlı bir yükseliş yaşamamızı sağlayabilir. Diğer taraftan AMB faiz indirim yapar da önümüzdeki hafta Fed faiz artışını pas geçer veya indirim yaparsa o halde Euro değerlenecek ve Dolar Endeksinde zayıflama göreceğiz. Bu senaryo kripto paralar için iyi bir sonuç doğurabilir.

Günün kripto paralar için önemli saatleri şunlar;

  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 205K Önceki: 211K)
  • 16:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: +50bp)
  • 18:15 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak.

Kripto Paralar Ne Olur?

İlk veri istihdamla ilgili ve Fed işsizliği %4’e kadar çıkarmak istiyor. En son %3,6’yı gördük. Talep enflasyonunu dizginlemek için Amerikalıların daha az kazanması ve bir kısmının işini kaybetmesi gerekiyor. Acı ama Fed’in istediği şey bu, saatlik ücretlerdeki artışın yavaşlaması bundan dolayı olumluydu. Eğer bugün başvurular 205K seviyesinin üstünde gelirse kripto paralarda anlık bir yükseliş görebiliriz. İkin ana gündem maddesi AMB faiz kararı ve onunla alakalı detayları zaten yukarı da açıkladık.

Akşam 18:15’te AMB (ECB) Başkanı Lagarde konuşacak. Alınacak faiz kararı kadar yapılacak açıklamalarda son derece önemli. Bankaların yaşadığı sorunlar göz ardı edilemez. ABD bankaları dışında Avrupa bölgesinde de çatırdama sesleri geliyor. Eğer bankacılık krizini söndürmek için çabalayan bir Lagarde görürsek (ki bu genişlemeye gideceklerini gösterir) kripto paralar yine hızla yükselebilir.

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