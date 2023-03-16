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  •   2008 Krizini Bilen Ünlü İsimden Piyasalar İçin Kritik Uyarı! Bitcoin ve Altcoin’leri de Yakından İlgilendiriyor!

2008 Krizini Bilen Ünlü İsimden Piyasalar İçin Kritik Uyarı! Bitcoin ve Altcoin’leri de Yakından İlgilendiriyor!

2008 krizini tahmin ederek büyük servet sahibi olmasıyla ünlenen Michael Burry, Bitcoin (BTC) ve altcoin'leri de yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.
09:31
16 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2008 krizini tahmin ederek büyük servet sahibi olmasıyla ünlenen Michael Burry, şu anda yaşananlar ışığında piyasaların bir kez daha dibe vuracağını iddia etti. Burry, kısa süre önce yaptığı bir değerlendirmede güncel gelişmelerin 2003 ve 2008’deki bankacılık krizleriyle aynı olduğunu belirtmişti. Ünlü yatırımcı, ‘aptalca’ alınan risklerin iflaslara neden olduğunu belirterek Silicon Valley Bank (SBV) ve Signature Bank’ın iflasıyla geçmişte yaşananlar arasında paralellik kurdu.

SVB’nin Kurtarılması Çöküşe Neden Olabilir!

Burry, 1907’de yaşanan Knickerbocker Krizi‘ni işaret ederek, Amerikan yatırım bankası JP Morgan’ın ulusal bankalara fon sağlamasına atıfta bulundu. SBV’nin çöküşü, ABD’li düzenleyicileri banka müşterilerinin mevduatlarını korunması için müdahale etmeye zorlamıştı. Burry, JP Morgan‘ın eylemine benzer şekilde, bu müdahale nedeniyle piyasaların dibe vurabileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

1907’nin Ekim ayında Knickerbocker Trust bankası riskli yatırımcıları nedeniyle iflas etti ve paniğe neden oldu. Kısa süre sonra iki banka daha iflas etti ve iflaslar yayılmaya başladı. Bu noktada J.P. Morgan güçlü bir duruş sergileyerek ulusal bankalara fon sağladı. Bundan üç hafta sonra panik son buldu ve piyasalar dibe vurdu. Ve geçtiğimiz hafta sonunda benzer bir duruş sergilendi.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) şu anda SBV’ye alıcı bulmak için bir açık arttırma süreci yürütmeye çalışıyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 14 Mart’ta 26 bin dolara kadar çıkarak ABD’deki bankacılık sektörü ile tam bir ters korelasyon gösterdi. Bu durum küresel piyasalarda, özellikle de bankacılık sektöründe yaşanacak büyük bir çöküşün Bitcoin’in 30 bin doların ötesine taşıyabileceği yönünde yorumlar yapılmasına neden olmuş durumda. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) verileri BTC‘nin gün içinde yüzde 2,39 düşüşle 24 bin 513 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Altcoin piyasasındaki ağırlıklı eğilimin ise düşüş yönünde olduğu görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) fiyatı gün içinde yüzde 2,79 düşüşle bin 654 dolardan işlem görüyor. CMC’nin günün en çok kazandıran altcoin‘ler listesinde ilk sırada yüzde 6,71 yükselişle 80,44 dolardan işlem gören GMX (GMX) yer alıyor. Öte yandan günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ise ilk sırada yüzde 17,67 düşüşle 0,2851 dolardan işlem gören Conflux (CFX) yer alıyor.

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