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Dogecoin’de (DOGE) Tehlike Kapıda Mı? Uzmanlardan Dogecoin Geleceği!

Piyasaların popüler meme token'ı Dogecoin'de (DOGE) son durum ne? Yatırımcıları nasıl bir fiyat hareketi bekliyor? İşte detaylar!
00:20
16 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto para birimi Dogecoin’de (DOGE) gün içerişinde etkili olan düşüşün nedeni ne? Değer kayıpları devam edecek mi?

DOGE’daki Düşüşün Nedeni!

DOGE’de etkili olan satış baskısı, 21 Günlük Hareketli Ortalamasını (DMA) 0,070 doların ortasında kıramaması ve Salı günü 200DMA’yı 0,079 dolar civarında yeniden test etme girişiminin başarısız olmasının ardından başladı. Düşüşün ardından uzmanlara göre yakın vadeli fiyat tahminleri, daha aşağı yönlü olabileceği belirtiliyor.

Meme token’ın Mart ayının ilk haftalarında başlayan düşüşünden önce, 0,079 dolar alanı kilit bir destek bölgesi olarak hareket ediyordu. Bu destek artık açıkça direnişe dönüştü. 0,079 dolar bölgesi, Dogecoin’in Şubat ayının başlarına kadar geri giderken sıkışıp kaldığı bir düşüş trendiyle de çakıştığı belirtiliyor.

Dogecoin’in son düşüşü, günde yaklaşık %7,5 ve son 24 saatte yaklaşık %10 oranına varıyor. Kripto para birimindeki dezavantaj ise daha geniş kripto para piyasalarının bu hafta başlarında yükselmesinin ardından satış baskısına yenik düşmesiyle ön plana çıkması olduğu öne sürüldü. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para devleri Salı günü, bir dizi ABD banka iflasından sonra geleneksel finansal sistemin istikrarına ilişkin endişeler ve bunun sonucunda Fed’in faiz oranlarını daha fazla sıkılaştırmayacağına dair iddialar arasında yılın yeni zirvelerini gördü.

DOGE Fiyat Analizi!

Bununla birlikte Dogecoin’in kilit direnç alanlarından en son geri dönüşü, boğaların kontrolü yeniden kazanmaktan çok uzak olduğunu gösterebilir. Ayrıca uzmanlar mevcut konumda 0,065 dolar bölgesindeki son düşük seviyelerin yeniden test edilmesinin, 0,08 doların üstüne doğru bir ralliden çok daha olası olduğunu düşünüyor. Belirtilen alanda bir kırılma, 0,055 dolar bölgesindeki Ekim 2022 dip seviyelerine doğru daha büyük bir geri çekilmeye kapı açabilir.

Geleneksel finans sektörünün istikrarı ile keskin bir şekilde hafifletilen finansal koşullar hakkındaki endişelerin birleşimi, alternatif olarak merkezi olmayan bir finansal sistem olan kripto para birimlerini desteklemeye devam edebilir. Ayrıca Dogecoin bir şaka olarak yaratılmış olsa da güçlü bir merkezi olmayan kripto para birimi ağına dönüşmüştür.

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