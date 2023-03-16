Bitcoin'in belki de en büyük destekçisi konumunda bulunan Michael Saylor GPT-4'e sorduğu sorularla Bitcoin'in geleceğine ışık tuttu.

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OpenAI’nin yapay zeka (AI) platformu ChatGPT, kripto para sektörü de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda bilgi sağlamadaki yararlılığını kanıtladı ve en yeni yinelemesi Bitcoin’in (BTC) varlığının neden gerekli olduğunun tüm nedenlerini listeleyebildi.

Nitekim kurumsal analitik platformu MicroStrategy’nin kurucusu ve başkanı Michael Saylor, GPT-4’e dünyanın neden Bitcoin’e ihtiyaç duyduğunu sordu ve yapay zeka platformu, Saylor’un 15 Mart’ta yayınladığı bir tweet’te aktardığı gibi, ona sekiz özel neden içeren ayrıntılı bir yanıt verdi.

Merkeziyetsizlikten ve Erişilebilirlikten Güvenliğe

ChatGPT, Bitcoin için birincil argüman olarak merkeziyetsizliği, hükümet veya finans kurumu gibi tek bir varlığın onu kontrol edememesi, dolayısıyla daha fazla özgürlük, özerklik ve sansüre ve manipülasyona karşı direnç sağlaması gerçeğini yerleştirdi.

Yapay zeka aracı ikinci olarak Bitcoin’in, kripto para birimini kullanmak için yalnızca bir akıllı telefona ve internet erişimine ihtiyaç duyan, sınırlı veya mevcut olmayan geleneksel bankacılık sistemlerine sahip bölgeler gibi bankasız ve az sayıda bankalı bireylere finansal hizmetlere erişim sağlama yeteneğini seçti.

Üçüncü sırada, ChatGPT’nin de vurguladığı gibi, özellikle sınır ötesi işlemler için geleneksel finansal hizmetlere kıyasla daha düşük olabilen Bitcoin işlem ücretleri yer alıyor ve bunun hem müşteriler hem de uluslararası transferlere dahil olan işletmeler için maliyetleri azaltabileceğini vurguluyor.

Ayrıca, Bitcoin işlemleri blok zinciri adı verilen halka açık, müdahaleye dayanıklı bir deftere kaydedilir, böylece işlemler kolayca doğrulanabilir ve izlenebilir, bu da dolandırıcılık ve yolsuzluk riskini azaltır.

Deflasyonist, Özel ve Programlanabilir

Sohbet robotunun da doğru bir şekilde gözlemlediği gibi, Bitcoin’in 21 milyon BTC’lik sınırlı bir arzı vardır, bu da onu deflasyonist bir para birimi yapar ve geleneksel para birimlerinin satın alma gücünü zaman içinde aşındırma eğiliminde olan enflasyon riskini azaltır.

GPT-4 tarafından listelenen altıncı Bitcoin yanlısı argüman, kripto transferlerinin hassas kişisel bilgiler yerine yalnızca genel bir adrese bağlı olması sayesinde, geleneksel işlemlere kıyasla varlıkların transferinde daha fazla gizlilik sağlaması oldu.

Yedinci sırada Bitcoin’in bir yatırım ve finansal portföyleri çeşitlendirme yöntemi olarak değeri yer alırken, yapay zeka aracı piyasa değerine göre en büyük merkezi olmayan finans (DeFi) varlığının zaman içinde değerinde önemli bir büyüme potansiyeli gösterdiğini belirtti.

Yaptığı son açıklama ise şu şekildeydi:

Bitcoin ve diğer kripto paralar, çeşitli finansal süreçleri ve işlemleri otomatikleştirip kolaylaştırarak verimliliğin artmasına ve yeni iş modellerine yol açabilen akıllı sözleşmeler aracılığıyla programlanabilir kripto parayı mümkün kılıyor.

Yükseliş Mümkün Mü?

Bitcoin’in yükseliş geleceğine şimdiden inanan ve avantajlarının farkında olan pek çok kişi var; bunların arasında en çok satan kişisel finans kitabı ‘Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki de var. Kiyosaki uzun zamandır Bitcoin’i, sahte para ve aynı zamanda ekonomi için bir tehdit olarak gördüğü ABD dolarına alternatif olarak savunuyor.

Bunun yanı sıra elde edilen verilere göre, ilk kripto para, kısa süre önce birkaç ayın en yüksek seviyelerine ulaştı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyon dolarlık potansiyel bir hedefle başlayan bir belirsizlik döneminin ardından başka bir boğa koşusunun başladığını gösteren bir dizi işaret verdi.