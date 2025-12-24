İki Zıt Grafik: Bu İki Altcoin Piyasaya Işık Tutuyor!

Kripto para piyasaları 2025’in son çeyreğine yüksek volatilite ile girerken ve bazı projeler sert satış baskısıyla karşı karşıya kalırken bazıları güçlü duruşlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle gizlilik odaklı projeler üzerindeki baskı artarken, Zcash (ZEC) son haftalarda ciddi bir değer kaybı yaşadı. Buna karşılık TRON (TRX), genel piyasa düşüşüne rağmen fiyat istikrarını koruyarak yatırımcıların radarında kalmayı başardı. Bu iki zıt grafik, kripto piyasasında proje temellerinin ve kullanım alanlarının ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Zcash Cephesinde Sert Düşüş ve Artan Baskı

Zcash, kasım ayında 744 dolara kadar yükselerek güçlü bir ralli gerçekleştirmişti. Gizlilik odaklı yapısı, shielded işlemler ve kurumsal ilginin artacağına yönelik beklentiler bu yükselişi desteklemişti. Ancak aralık ayının ilk haftalarında tablo tersine döndü. ZEC fiyatı önce 313 dolara kadar geriledi, ardından sınırlı bir toparlanmayla 450 doların üzerine çıksa da bu hareket kalıcı olmadı. Son işlemlerde 441 dolar civarında seyreden fiyat yatırımcıda ilgi uyandırıyor.

Son 24 saatte yaklaşık yüzde 5’lik yükseliş yaşayan Zcash, yalnızca teknik nedenlerle değil, aynı zamanda genel piyasa algısıyla da hareket ediyor gibi görünüyor. Yine de gizlilik odaklı kripto varlıklara yönelik regülasyon endişeleri ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi bu bir satış baskısı endişesini de beraberinde getiriyor. Nitekim benzer bir temaya sahip Midnight token’ın kısa sürede yüzde 25 değer kaybetmesi, bu alandaki kırılganlığı net şekilde gösterdi.

Bunlara ek olarak Grayscale’in 2026 Dijital Varlık Görünümü raporunda gizlilik temasının önümüzdeki yıllarda öne çıkacağı vurgulanıyor ve Zcash bu alanda potansiyel liderlerden biri olarak gösteriliyor. Raporda, blokzincirlerin finansal sisteme daha fazla entegre olabilmesi için güçlü gizlilik altyapılarının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. Bazı iyimser tahminler önümüzdeki 12 ayda ZEC için 1.000 doları temel senaryo olarak görse de, mevcut piyasa koşulları bu hedeflerin kısa vadede zor olabileceğine işaret ediyor.

TRON İstikrarıyla Öne Çıkıyor

Zcash ve diğer birçok altcoindeki dalgalanmanın aksine TRON, piyasanın genel düşüş trendine meydan okuyan nadir projelerden biri oldu. TRX fiyatı haftalardır 0,28 dolar seviyesinde tutunmayı başardı. Bitcoin’in 126 bin dolardan 87 bin dolar seviyelerine, Ethereum’un ise 3.000 doların altına gerilediği bir ortamda bu istikrar dikkat çekici bulunuyor.

TRON’un güçlü performansının arkasında sağlam zincir üstü veriler yer alıyor. Ağ, özellikle USDT işlemlerinde lider konumunu koruyor ve günlük milyarlarca dolarlık stablecoin transferine ev sahipliği yapıyor. Coinbase’in Base Layer 2 ağıyla LayerZero üzerinden kurulan köprü, Kalshi ve Orbiter Finance gibi platformlarla yapılan entegrasyonlar, TRON ekosisteminin kullanım alanını genişletmiş durumda.

Teknik göstergeler de TRX için kısa vadede olumlu sinyaller veriyor. MACD göstergesi alıcıların hâlâ güçlü olduğunu gösterirken, 0,30–0,32 dolar bandı bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor. Ancak 0,28 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 0,22–0,20 dolar aralığına doğru bir geri çekilme riski de masada.

Bu tabloya ek olarak, yakın zamanda çıkan başka bir haber de piyasadaki ayrışmayı destekler nitelikte. Güney Kore’de stablecoin düzenlemelerine yönelik yeni taslakların gündeme gelmesi, kullanım odaklı ağlara ilgiyi artırırken spekülatif ve gizlilik temalı projelere yönelik temkinli duruşu güçlendirdi. Bu gelişme, TRON gibi aktif kullanılan ağların neden daha dayanıklı olduğunu açıklıyor.

Özetle Zcash ve TRON örneği, kripto piyasasında yalnızca anlatının değil, gerçek kullanımın da fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor. Gizlilik teması uzun vadede önemli bir potansiyele sahip olsa da kısa vadede regülasyon ve piyasa stresi bu tür projeleri zorluyor. Buna karşılık, aktif kullanım ve güçlü entegrasyonlara sahip ağlar, dalgalı dönemlerde yatırımcı güvenini daha kolay koruyabiliyor.