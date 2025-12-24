Altın mı Bitcoin mi? Kiyosaki’nin Tercihi Piyasayı Karıştırdı

Bitcoin (BTC) $88,676.70, son 30 gündür psikolojik öneme sahip 100 bin dolar seviyesini yeniden test edemedi. Bu fiyat sıkışması, kripto para piyasasında genel bir momentum kaybına işaret ederken, dikkat çekici bir gelişme de ünlü yatırımcı ve “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki cephesinde yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca Bitcoin’i finansal krizlere karşı güçlü bir değer saklama aracı olarak savunan Kiyosaki’nin son dönemde BTC hakkında sessiz kalması, yatırımcılar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Kiyosaki Bitcoin’den Uzaklaşıyor mu?

Robert Kiyosaki, resmi X hesabı üzerinden geçmişte defalarca Bitcoin’i, enflasyona ve piyasa çöküşlerine karşı güvenli bir liman olarak tanımlamıştı. Ancak son aylarda ünlü yazarın odağı değişmiş görünüyor. Kiyosaki, Bitcoin yerine altın ve gümüş gibi geleneksel varlıklara daha fazla vurgu yaparken, kripto para piyasasına dair yorumlarını büyük ölçüde askıya aldı. Bu durum, özellikle onu yakından takip eden yatırımcılar için dikkat çekici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Daha da ilginci, Kiyosaki’nin son paylaşımlarında yıllardır mesafeli durduğu Warren Buffett ile aynı çizgide görünmesi oldu. Kiyosaki, Buffett’ın yapay zekâ (AI) hisseleriyle ilgili “balon” uyarılarını destekledi ve takipçilerine Buffett’ın bu konudaki podcast’lerini dinlemelerini tavsiye etti. Kiyosaki’ye göre AI hisselerindeki yükseliş, gerçek değerden ziyade aşırı beklenti ve spekülasyonla besleniyor. Bu nedenle yatırımcıların savunmacı bir strateji benimsemesi gerektiğini savundu.

RESİM

Satış Kararı ve Piyasa Korkusu

Geçmişte benzer uyarılar yaptığında Bitcoin’i ön plana çıkaran Kiyosaki’nin bu kez BTC’den söz etmemesi, sessizliğin bilinçli olduğu yorumlarını güçlendirdi. Nitekim Kasım 2025’te Kiyosaki’nin yaklaşık 2,25 milyon dolarlık Bitcoin sattığı ve bu kaynağı geleneksel iş yatırımlarına yönlendirdiği biliniyor. Bu satış, Bitcoin’in ekim ayında gördüğü 126 bin dolarlık zirveden sonra yüzde 30’dan fazla değer kaybettiği ve piyasada “aşırı korku” hakim olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Oysa Kiyosaki daha önce fiyatlar düştüğünde daha fazla Bitcoin alacağını açıkça ifade etmişti. Bu nedenle hem satış kararı hem de sonrasındaki sessizlik, takipçileri arasında güven kaybına yol açtı. İlginç bir şekilde Kiyosaki, kasım ayı ortalarında Warren Buffett’ın Bitcoin’e yönelik eleştirilerine karşı çıkmış ve BTC’nin sınırlı arzının onu altın ve gümüşle aynı kategoriye koyduğunu savunmuştu.

Bu tartışmalar sürerken, kripto piyasasında farklı bir gelişme daha yaşandı. Aynı dönemde bazı büyük kurumsal yatırımcıların, düşen fiyatlara rağmen spot Bitcoin ETF’lerine alım yapmaya devam etmesi dikkat çekti. Bu durum, bireysel yatırımcılar tereddüt yaşarken kurumsal tarafta uzun vadeli beklentilerin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak Robert Kiyosaki’nin portföyünde hâlâ Bitcoin bulunmasına rağmen, 2,8 milyondan fazla takipçisine yönelik uzun süredir sessiz kalması piyasada belirsizlik algısını artırıyor. Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş trendine girip girmeyeceği kadar, bu tür etkili isimlerin tutumu da yatırımcı psikolojisi üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.