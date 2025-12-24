Ekonomi

Altın Rekor Kırarken Bitcoin Neden Yerinde Sayıyor? Küresel Piyasalarda Yeni Denge Arayışı

Özet

  • Altın, mali belirsizlikler ve zayıf dolar ortamında tarihi zirveler görüyor.
  • Bitcoin, sıkı likidite koşulları nedeniyle kritik dirençlerin altında kalıyor.
  • Sermaye rotasyonu beklentisi sürse de henüz net bir doğrulama bulunmuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemde yatırımcıların yönelimleri netleşmeye başladı. Altın, tarihi bir eşiği aşarak güvenli liman rolünü bir kez daha kanıtlarken, Bitcoin uzun süredir aşamadığı psikolojik seviyelerin altında sıkışmış durumda. ABD’de artan mali baskılar, sıkılaşan likidite koşulları ve zayıflayan dolar, sermayenin yeniden konumlanmasına yol açıyor. Bu tablo, geleneksel ve dijital varlıklar arasındaki rekabeti yeniden gündeme taşıyor.

İçindekiler
1 Altın Güvenli Liman Rolünde
2 Bitcoin Baskı Altında

Altın Güvenli Liman Rolünde

Altın fiyatı 4.380 dolar direncini kırarak 4.500 dolar seviyesine yaklaşırken tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişin arkasında ABD’nin artan bütçe açıkları, yüksek borçlanma ihtiyacı ve doların küresel ölçekte değer kaybetmesi bulunuyor. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde olduğu gibi yeniden fiziksel varlıklara yöneliyor. Gümüş de bu süreçte dikkat çekici bir performans sergileyerek ons başına 70 dolar seviyesini aştı ve yüzdesel kazançta altını geride bıraktı.

Likidite cephesindeki sıkışma da altının lehine çalışıyor. Bankalar arası fonlama göstergesi olan SOFR’un, ABD Merkez Bankası’nın rezerv faiz oranının üzerine çıkması, piyasada paraya erişimin zorlaştığını gösteriyor. Tahvil piyasasında ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,20 direncini test ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde faizlerin daha da yükselebileceği konuşuluyor. Yükselen faizler, borç sürdürülebilirliği ve para birimlerinin değerine ilişkin endişeleri artırarak altına olan talebi destekliyor.

Bitcoin Baskı Altında

Bitcoin cephesinde ise tablo daha temkinli. Fiyat, uzun süredir 100 bin doların altında dalgalanıyor ve momentum kaybı dikkat çekiyor. Teknik göstergeler, 80 bin doların altına sarkılması halinde satış baskısının hızlanabileceğine işaret ediyor. Bitcoin-altın oranının 9–10 bandına doğru gerilemesi, yatırımcıların tercihini net biçimde altından yana kullandığını gösteriyor. Bu oran, geçmişte dönüş noktası olarak çalışan bir bölgeden reddedilmiş durumda.

Piyasa değeri karşılaştırması da bu farkı ortaya koyuyor. Altının toplam piyasa değeri 31 trilyon dolara yaklaşırken, Bitcoin yaklaşık 1,7 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu uçurum, uzun vadede sermaye rotasyonu beklentilerini canlı tutsa da henüz net bir teyit yok. Öte yandan kripto piyasasını ilgilendiren farklı bir gelişme olarak, bazı ülkelerde spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yeni düzenleme tartışmaları gündemde. Bu haberler orta vadede talebi artırabilecek potansiyele sahip olsa da kısa vadede fiyatlara yansımış değil.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
