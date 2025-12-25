Binance’de Şok Anlar: Bitcoin Saniyeler İçinde 24.000 Doları Gördü

Binance verilerine göre Bitcoin, 24 Aralık 2025 tarihinde USD1 stablecoin paritesinde saniyeler içinde olağan dışı bir fiyat iğnesi oluşturdu. BTC/USD1 paritesinde fiyat, saat 12.15 civarında yaklaşık 87.880,10 dolar seviyesinden 24.111,22 dolara kadar sert şekilde geriledi. Bu düşüş kısa sürede telafi edilirken, fiyat dakikalar içinde yeniden 87.880 dolar bandına döndü. Ekranlara yansıyan bu hareket, piyasalarda “flash crash” benzeri bir tablo olarak dikkat çekti ve yeni sayılan USD1 stablecoin’ini anında gündemin merkezine taşıdı.

Binance’de Lokal Fitil Hareketi

İşlem kayıtları, BTC/USD1 paritesindeki sert fitilin son derece dar bir zaman aralığında gerçekleştiğini gösterdi. Emir defterinde likiditenin geçici olarak zayıflaması ya da tek seferlik yüksek hacimli bir piyasa emrinin tetiklenmesi, öne çıkan senaryolar arasında yer aldı. Fiyatın 24.111,22 dolar seviyesine kadar sarkması, arbitraj fırsatlarını takip eden profesyonel yatırımcılar için de alışılmadık bir piyasa görüntüsü yarattı.

Parite kısa süre içinde yeniden dengelenirken, Bitcoin fiyatı eski işlem aralığına döndü. Binance üzerindeki diğer majör kripto para paritelerinde benzer büyüklükte bir sapma rapor edilmemesi, hareketin BTC/USD1 eşleşmesine özgü lokal bir olay olarak kayda geçmesine neden oldu.

USD1 ve World Liberty Financial Bağlantısı

Söz konusu paritede işlem gören USD1, World Liberty Financial tarafından piyasaya sürülen ve Trump ailesinin desteklediği bir stablecoin olarak biliniyor. Proje, küresel kripto para piyasasına “Amerikan merkezli yeni nesil stablecoin” söylemiyle tanıtılırken, politik figürlere yakın isimlerden gelen destek vurgusu da ön plana çıkarıldı.

USD1’in büyük kripto para borsalarında listelenmesi, özellikle ABD merkezli yatırımcılar arasında tartışmaları beraberinde getirmişti. Düzenleyici kurumların yaklaşımı ve kullanıcı güveninin nasıl şekilleneceği, USD1 markasının piyasalardaki kalıcılığını belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.