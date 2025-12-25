Kritik Kripto Para Düzenlemesinde Son 6 Hafta: Kulisler Olasılık Verdi

ABD’de 2026 yılı kripto para düzenlemeleri açısından kritik bir dönemeç olacak. Sektör temsilcileri, dijital varlıkları kapsamlı şekilde düzenleyecek bir yasanın ara seçimlerden önce kabul edilme olasılığını yüzde 50-60 arasında değerlendiriyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süren müzakereler umut vaat etse de, bankacılık, menkul kıymetler ve emtia yasalarını kapsayan karmaşık yapı nedeniyle çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunuyor. Senato’da iki farklı komite tarafından hazırlanan tasarıların birleştirilmesi ve Temsilciler Meclisi’nden geçen Clarity adlı yasa tasarısıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Tasarıdaki Kritik Anlaşmazlık Noktaları

Kripto para piyasa yapısı tasarısında çözülmesi gereken birkaç temel mesele öne çıkıyor. Bankalar ve kripto para şirketleri arasında getiri sağlayan stablecoin’lerin nasıl düzenleneceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bankacılık örgütleri yaz aylarında yasalaşan GENIUS adlı stablecoin mevzuatının yeterince kapsamlı olmadığını ve ihraççıların stablecoin’ler üzerinden faiz sunmasını engelleyemediğini savunuyor. Kripto para savunucuları ise stablecoin’lerin getiri sunma imkanının adil rekabeti temsil ettiğini belirtiyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin kara para aklamayla mücadele açısından nasıl düzenleneceği ve bazı coin’lerin SEC mi yoksa CFTC’nin mi yetkisi altında olması gerektiği tartışmalı konular arasında. Digital Chamber CEO’su Cody Carbone, SEC’in karar verici konumunda olmasının sektörde endişe yarattığını, bunun eski SEC Başkanı Gary Gensler dönemindeki eleştirel yaklaşıma geri dönüş anlamına gelebileceğini ifade ediyor. Ayrıca Başkan Donald Trump’ın kripto para sektöründeki çıkar çatışmaları da yasama sürecini karmaşıklaştırıyor. Trump ailesi, World Liberty Financial projesi, American Bitcoin madencilik şirketindeki yüzde 20 hisse ve TRUMP ile MELANIA adlı meme coinleri aracılığıyla yaklaşık 620 milyon dolar gelir elde etti.

CFTC’deki komisyon üyesi eksikliği de müzakerelerde Demokratların elini güçlendiren bir konu haline geldi. Geçen yıl dört komisyon üyesi görevden ayrılınca, kripto para üzerinde daha geniş yetki alması planlanan kurumda sadece bir Cumhuriyetçi üye kaldı. Carbone, hiçbir senatörün beş üyeli bir komisyon olması gereken küçük bir kuruma bu kadar geniş yetki vermek istemeyeceğini vurguluyor.

Zaman Baskısı ve Seçim Dönemi Endişeleri

Senato Bankacılık Komitesi tasarıyı yılın başında işaretleme sürecine sokacağını ve Demokratlarla ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Komite sözcüsü Başkan Scott’un Demokrat meslektaşlarıyla partiler arası dijital varlık piyasa yapısı mevzuatında güçlü ilerleme sağladığını belirtti. Tasarının yasalaşması için Senato Bankacılık ve Tarım komitelerinin versiyonlarının birleştirilmesi, tam Senato tarafından onaylanması ve ardından Temsilciler Meclisi’nden geçen Clarity tasarısıyla uzlaştırılması gerekiyor. Anchorage Digital politika başkanı Kevin Wysocki, milletvekillerinin önümüzdeki yılın ilk iki çeyreğinde harekete geçmesi gerektiğini, aksi takdirde seçim konularına odaklanacaklarını söylüyor.

Ocak ayında komitelerde işaretleme yapılmazsa endişe verici olacağını belirten Carbone, önümüzdeki altı hafta içinde her iki komitede de işaretleme, Senato’da uzlaşma tasarısı ve olası tam Senato oyu görürse iyimser olacağını ifade etti. Ara seçimler yaklaştıkça Trump’ın kripto çıkar çatışmaları daha fazla gündeme gelebilir. Saga CEO’su Rebecca Liao, Demokrat mesajlaşmasının satın alınabilirlik etrafında şekillendiğini ve başkan ya da yönetimindeki kişilerin ayrıcalıklı kazançlarının sürekli eleştirileceğini söylüyor. Kongre, Kasım ayında biten 43 günlük kapanmanın ardından hükümeti geçici olarak finanse etti ve bu finansman 30 Ocak 2026’ya kadar uzanıyor – yeni bir anlaşma sağlanamazsa hükümet tekrar kapanabilir.

Liao, 2026’da kapsamlı bir kripto para yasası çıkarılamazsa bile bir şeylerin yapılması gerektiğini vurguluyor. Finans kurumlarının kripto paralara girmesiyle birlikte, kripto paranın gerçek benimsenme ve yaygın kullanıma ulaşması için düzenleyici netliğin şart olduğunu belirtiyor.