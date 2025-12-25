XRP’de “Satılmıyor” Sinyali: Binance Rezervleri Son 6 Ayın Dibinde

XRP cephesinde teknik görünüm belirgin biçimde zayıflarken fiyat 1,90 doların altındaki uzun vadeli talep alanını yeniden test etti. Yukarı yönlü denemeler kalıcı olamazken yapı giderek kırılganlaştı. Buna karşın Binance üzerindeki XRP rezervlerinde son altı ayın en düşük seviyesine inen dikkat çekici bir daralma kaydedildi. Teknik zayıflık ile zincir üstü veriler arasındaki bu ayrışma, satış baskısının nerede tükendiği sorusunu öne çıkarıyor.

Binance Rezervleri Altı Ayın En Düşüğünde

CryptoQuant analisti CryptoOnchain tarafından paylaşılan veriler, Binance cüzdanlarında tutulan XRP bakiyesinin yaklaşık 2,66 milyar adede gerilediğini gösteriyor. XRP Ledger Exchange Reserve grafiği, Temmuz 2024’ten bu yana borsada bu kadar düşük bir seviyenin görülmediğine işaret ediyor. Bu tablo, likit arzın işlem platformlarından çekilerek soğuk cüzdanlara taşındığını ve satışa hazır miktarın daraldığını düşündürüyor.

Geçmiş döngülerde borsa rezervlerindeki keskin düşüşler kısa vadede dalgalı fiyatlamaya rağmen, orta vadede istikrar ya da tepki yükselişleri için zemin hazırlamıştı. Satışa hazır arz azaldığında, görece sınırlı alım talebinin bile fiyat üzerinde orantısız etki yaratabildiği örnekler hatırlanıyor. Özellikle piyasa algısının aşırı kötümserliğe kaydığı dönemlerde bu tür desenler rahatlama rallileriyle sonuçlanmıştı.

Fiyat Kritik Talep Bölgesini Zorluyor

XRP yazının kaleme alındığı sırada 1,87 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, 1,80–1,90 dolar bandındaki güçlü talep alanını adım adım test ediyor. Bu bölge daha önce geniş çaplı yükseliş yapısının temeli olmuştu. Günlük göstergelerde Göreceli Güç Endeksi (RSI) alt banda yakın seyrederek satış baskısının önceki haftalara kıyasla zayıfladığını ima ediyor. Ancak henüz net bir dönüş teyidi yok.

Haftalık grafikte görünüm daha bozuk. 3,40–3,60 dolar tepe bölgesinden sonra ardışık daha düşük zirve ve dipler oluştu. Kısa vadeli haftalık ortalama aşağı dönerek 2,40–2,60 dolar aralığını güçlü bir direnç alanına çevirdi. Uzun vadeli ortalamalar fiyatın altında kalsa da son aylardaki ivme kaybı orta–uzun vadeli yapıyı belirgin biçimde zayıflatmış durumda.

Olası Senaryolar: Tepki mi, Kırılma mı?

Destekten Tepki: 1,80–1,90 dolar bandı boğaların savunmak zorunda olduğu son majör talep alanı. Haftalık kapanışların bu alan üzerinde kalması halinde, borsalardaki arz daralması sayesinde kısa vadede sert bir tepki yükselişi olasılığı güçlenebilir. Likit arzın kısıtlanması, ani spot alımlar ve sıkışan short pozisyonların kapatılmasıyla birlikte ivmeyi artırabilir.

Aşağı Kırılma: 1,80 dolar altında hacimli ve kalıcı bir kırılma, yapıyı 1,50 dolar çevresine doğru daha derin bir düzeltmeye açık hale getirir.

Toparlanma Eşiği: 2,20–2,40 dolar bandının yeniden kazanılması ve destek olarak korunması, zayıflayan haftalık görünümün kademeli toparlanma şansı elde etmesi için kritik.

Hacimdeki düşüş yeni alıcıdan ziyade yorgun satıcı profilini düşündürüyor. Teknik baskı ile arz tarafındaki daralmanın aynı anda görülmesi, XRP için karar anının yaklaştığına işaret ediyor.