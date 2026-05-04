Tron fiyatında yeni zirve tahmini: 2026’da $0.59 bekleniyor

Kripto para piyasasında 2017 yılından bu yana yer alan Tron, merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesini ve içerik üreticilerin doğrudan ödüllendirilmesini hedefleyen bir blokzincir ağı. Ağın kendi yerel tokenı olan TRX, hem ödeme işlemleri hem de yönetim mekanizmasında kullanılıyor. Son dönemde TRX fiyatında görülen toparlanma, yatırımcıların ilgisini yeniden bu coine çevirmiş durumda.

Fiyat Analizi ve Teknik Göstergeler

TRX, son 24 saatte %0,51 değer kazanarak $0.339 seviyesine yükseldi. Altcoin, iki hafta önce $0.322’ye düştükten sonra alıcı desteğiyle tekrar yükselişe geçti. Direnç noktası olarak $0.343 öne çıkarken, fiyat bu seviyede zorlanıyor. CryptoAppsy verilerine göre TRX’in güncel fiyatı $0.339 olarak kaydedildi.

Teknik analizde volatilite düşük, ancak Bollinger Bantları’nın genişlemeye başladığı görülüyor. Bu durum, piyasadaki hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor. 1 günlük grafikte RSI 72’yi gösteriyor ve aşırı alım bölgesine yaklaşıldı. 4 saatlik grafikte ise RSI 75 seviyesine ulaşarak boğa hissiyatının yüksek olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalarda ise hem basit (SMA) hem de üssel (EMA) göstergeler alım sinyali vermeye devam ediyor.

Orta ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri

Tahminlere göre 2026 yılının ikinci yarısında TRX, $0.210 ile $0.593794 arasında işlem görebilir. Yıl ortalamaları $0.494829 seviyesine işaret ediyor. 2027’de fiyat aralığının $0.725748 ila $0.92368 olacağı, 2028’de ise $1,06 ile $1,25 bandına ulaşacağı tahmin ediliyor. 2032’ye gelindiğinde TRX’in en düşük $2.38, en yüksek $2.57 ve ortalama $2.47 seviyelerinde bulunabileceği öne sürülüyor.

Mayıs 2026 için özel olarak yapılan öngörülerde, Tron’un direnç noktası olan $0.343’ü kırması halinde fiyatın kısa vadede $0.351 seviyesini hedefleyebileceği, aylık ortalama fiyatın ise $0.311 civarında oluşması bekleniyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Son Gelişmeler

Tron’un piyasa duyarlılığı genel anlamda pozitif. Son dönemde, Visa destekli stabilcoin kartları aracılığıyla küresel anlamda ödeme ve mağaza kabulünde Tron’un öne çıktığı, çeşitli finansal analiz şirketlerinin de dikkatini çekti. Tron’un halka açık zincir üzerinde anlık ödeme süreçlerinde kullanılması, ağın etki alanını genişletiyor.

Tron fiyatındaki son hareketler, alıcıların yeniden piyasaya girdiğine ve boğa eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Hem kısa hem de uzun vadeli teknik göstergeler alım yönlü sinyaller üretmeye devam ediyor.

Uzmanlara göre TRX’in $10’a ulaşması 2032’den önce olası görülmüyor. Uzun vadede ise ağdaki teknik gelişmelerin yanı sıra piyasa şartlarının da önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Tron’un fiyat dinamikleri, düzenleyici gelişmelerden ve genel kripto piyasası trendlerinden etkilenmeye devam edecek.