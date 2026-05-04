Sıcak Gelişme: İran yalanladı Bitcoin tekrar 80 bin doları aştı

BTC fiyatı yeniden 80.300 doları aştı ve günlük zirvesine doğru ilerliyor. Üstelik ABD borsalarındaki ralli durulmuşken bu yükseliş yaşanıyor. Daha önce böyle bir kırılmanın hangi seviyelerin önünü açacağından bahsetmiştik. Peki İran ne açıklama yaptı? Son durum ne?

Bitcoin tekrar yükseliyor

BAE yaklaşık yarım saat önce 3 İran füzesini engellediğini açıklamıştı. Ayrıca petrol sanayi bölgesi isabet aldı ve yangın söndürme çalışmaları başladı. Fakat İran bunu yalanladı. Fujairah’a isabet eden füze veya droneların İran’a ait olduğu düşünülse de bu yalanlama ilerleyen saatlerde gerilimin artacağına dair endişeleri törpülemeye yetti ve Bitcoin 80.300 dolarlık eşiği geri aldı.

BTC için 80.300 dolar üstü kapanışların 84.500 dolara kadar daha büyük bir yükselişe zemin hazırlaması bekleniyor.

“İran’ın BAE’yi hedef almaya yönelik bir planı yok.” – İran devlet medyası

ABD Amirali Cooper ise yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“ABD, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçiş için bir koridor açtı. İran, ticari gemilere ateş açarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan geçen 2 ABD bayraklı gemiye yardım etti. ABD, ticari gemilerin geçişini engellemeye çalışan 6 İranlı küçük tekneyi imha etti. İran’a yönelik ABD askeri ablukası beklentileri aşıyor.”

ABD Amirali Cooper, İran güçlerini ABD askeri varlıklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Tüm bunlar olurken BAE birkaç dakika önce “hava savunma sistemlerimiz beşinci füze tehdidine karşı harekete geçti” açıklamasını yaptı. Önümüzdeki saatlerde volatilite artacak gibi görünüyor.