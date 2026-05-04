Sıcak Gelişme: İran yalanladı Bitcoin tekrar 80 bin doları aştı

Bitcoin tekrar 80 bin doları aştı

  • BTC için 80.300 dolar üstü kapanışların 84.500 dolara kadar daha büyük bir yükselişe zemin hazırlaması bekleniyor.
  • Üst düzey İranlı askeri yetkili: İran'ın BAE'yi hedef almaya yönelik bir planı yok - İran devlet medyası
  • ABD'li Amiral Cooper: ABD, ticari gemilerin geçişini engellemeye çalışan 6 İranlı küçük tekneyi imha etti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

BTC fiyatı yeniden 80.300 doları aştı ve günlük zirvesine doğru ilerliyor. Üstelik ABD borsalarındaki ralli durulmuşken bu yükseliş yaşanıyor. Daha önce böyle bir kırılmanın hangi seviyelerin önünü açacağından bahsetmiştik. Peki İran ne açıklama yaptı? Son durum ne?

BAE yaklaşık yarım saat önce 3 İran füzesini engellediğini açıklamıştı. Ayrıca petrol sanayi bölgesi isabet aldı ve yangın söndürme çalışmaları başladı. Fakat İran bunu yalanladı. Fujairah’a isabet eden füze veya droneların İran’a ait olduğu düşünülse de bu yalanlama ilerleyen saatlerde gerilimin artacağına dair endişeleri törpülemeye yetti ve Bitcoin 80.300 dolarlık eşiği geri aldı.

BTC için 80.300 dolar üstü kapanışların 84.500 dolara kadar daha büyük bir yükselişe zemin hazırlaması bekleniyor.

İran’ın BAE’yi hedef almaya yönelik bir planı yok.” – İran devlet medyası

ABD Amirali Cooper ise yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“ABD, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçiş için bir koridor açtı. İran, ticari gemilere ateş açarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan geçen 2 ABD bayraklı gemiye yardım etti. ABD, ticari gemilerin geçişini engellemeye çalışan 6 İranlı küçük tekneyi imha etti.

İran’a yönelik ABD askeri ablukası beklentileri aşıyor.”

ABD Amirali Cooper, İran güçlerini ABD askeri varlıklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Tüm bunlar olurken BAE birkaç dakika önce “hava savunma sistemlerimiz beşinci füze tehdidine karşı harekete geçti” açıklamasını yaptı. Önümüzdeki saatlerde volatilite artacak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
