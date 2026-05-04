Bitcoin’de 80.000 dolar direnci aşılamıyor spot talep zayıf kaldı

Bitcoin son dönemde 80.000 dolar seviyesini geçmekte zorluk yaşıyor. Fiyatlar 79.000 dolar civarında tutunmaya çalışsa da, piyasadaki asıl destek türev işlemlerden geliyor. Spot piyasada işlem hacminin düşük olması, fiyatların ekranda sabit görünse de arka planda ince bir zeminde ilerlediğini gösteriyor.

Türev işlemlerde yoğun hareketlilik dikkat çekiyor

Son verilere göre, büyük borsalarda Bitcoin işlemlerinin yüzde 87,77’si türev ürünler üzerinden gerçekleşiyor. Bu oran, piyasayı yoğun bir kaldıraç kullanımına itiyor ve sert bir satış dalgası halinde fiyatın hızla sarsılabileceğine işaret ediyor. Türev piyasasındaki nominal hacim 9,73 milyar doları bulmuş durumda ancak gerçek alım taleplerinde neredeyse bir kayıp söz konusu.

Piyasa likiditesi ağırlıklı olarak Binance’te toplanmış durumda ve buradaki pay yüzde 87,22 olarak ölçüldü. Kripto vadeli işlemlerde öne çıkan bir diğer borsa Deribit, kurumsal alanda beklenen güçlü koruma işlemlerini gösteremedi. Gözlemler, spot piyasadan uzaklaşan yatırımcıların, Bitcoin’i ağırlıklı olarak borç, kaldıraç ve umut üzerinden taşımaya çalıştığını ortaya koyuyor.

CryptoQuant Araştırma Müdürü Julio Moreno haftalık raporunda, “Bitcoin’in 79.000 dolara yaklaşmasında türev piyasadan gelen dalga etkili oldu, gerçek alım talebinde ise bir azalma yaşandı” değerlendirmesini yaptı.

CryptoQuant’ın “Bull Score” göstergesi de nisanda 50 puandan 40 puana gerileyerek nötr seviyenin altına düştü. Spot talepteki azalma devam ettikçe, fiyat artışlarının sağlam bir zemin bulamadığına dikkat çekildi. Bu ortamda fiyatlar yükselse de, yükselişin altındaki destek güven vermiyor.

Kritik teknik sinyaller ve volatilite artışı

Teknik analiz tarafında günlük grafikte “Shooting Star” olarak bilinen mum formasyonu görüldü. Bu formasyon, alıcıların fiyatı kısa süreli yükseltip, seans bitmeden satışlarla geri çekildiğini gösteriyor. Bitcoin şu an eski bir direnç bölgesinin desteğine oturdu ancak söz konusu destek güçlü bir güven oluşturmadı.

Günlük işlem hacmi 15.780 BTC’ye çıkarak 20 günlük ortalaması olan 13.870 BTC’nin üzerinde gerçekleşti fakat satış baskısı ağırlıktaydı. Kısa vadede fiyat momentumu yüzde 3,5 azaldı, alım baskısı yüzde 28,6 düştü ve genel işlem yoğunluğu yüzde 13,3 geriledi. Tüm bu veriler, yatırımcı ilgisinin ve piyasa hareketliliğinin belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koyuyor.

Opsiyon piyasasında da aşağı yönlü riskleri fiyatlama eğilimi güçlendi. 25-delta eğimi yüzde 6,75 artış gösterirken, açık pozisyonlarda yaklaşık yüzde 10’luk bir azalma oldu. Volatilite farkı ise yüzde 173,4’lük sıçramayla, piyasada beklenen riskin işlem gören riskten belirgin biçimde daha yüksek fiyatlandığını gösterdi.

ETF çıkışları ve borsalara yönelen kısa vadeli yatırımcılar

ABD’de spot Bitcoin ETF ürünlerinden son dönemde 783,4 milyon dolar net çıkış yaşandı ve işlem hacmi yüzde 13,45 düştü. ETF’ler üzerinden azalan kurumsal ilgi, piyasada yatay ya da daha düşük seviyelerin test edilme ihtimalini artırıyor. On-chain hareketlerde ise günlük aktif cüzdan sayısı yüzde 6,4 artsa da, toplam transfer hacmi yüzde 7,4 geriledi. Yani daha çok adres aktifleşmesine rağmen büyük işlemlerin temposu yavaşladı.

Uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımcıların getirileri arasındaki fark nisan sonu itibariyle en düşük seviyelerine gerilerken, sonrasında uzun vadeli yatırımcıların kar oranlarının yeniden arttığı görüldü. Borsalara gönderilen Bitcoin’lerin yüzde 97,2’sinin kısa vadeli yatırımcılardan geldiği tespit edildi. Bir-1000 BTC arasında bakiyesi olan yatırımcılar toplam girişin yüzde 58’ini oluştururken, daha küçük bakiyeye sahip yatırımcılar yüzde 18,5 ile takip etti.

24 Nisan’da borsalara tek günde 35.649 BTC’lik giriş dikkati çekse de, 3 Mayıs itibariyle bu miktar 3.895 BTC’ye kadar düştü. Kısa vadeli yatırımcılar ortalamada yalnızca yüzde 2,17 zarar etmiş durumda ve bu kayıp azalmaya devam ederken, uzun vadeli yatırımcıların getirisi yüzde 27 seviyesinde bulunuyor. Yeni alıcıların da yeniden kar bölgesine geçtiği ve piyasa duyarlılığının haftalar sonra tekrar “iyimserlik” alanına girdiği bildirilmiş olsa da, gerçek spot talebin zayıf kalması, Bitcoin’i kırılgan bir dengede tutuyor.