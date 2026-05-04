Hut 8, 200 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı krediyle borç maliyetini düşürdü

Kuzey Amerika’nın büyük Bitcoin madenciliği ve enerji altyapısı firmalarından Hut 8, Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak dikkat çekiyor. Son duyuruya göre Hut 8, Coinbase Credit ile olan eski kredi anlaşmasını sonlandırıp, kripto finans aracı kurumu FalconX’ten 200 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin teminatlı kredi sağladı.

Borçlanmada önemli değişiklik

Yeni kredi anlaşması, Hut 8’in sabit faiz oranını önceki %9’dan %7’ye düşürdü. Şirketin yönetimi, bu adımın esas olarak borçlanma maliyetlerini azaltıp finansal pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla atıldığını belirtti. Hut 8 CEO’su Asher Genoot’un açıklamasında, yeni krediyle birlikte şirketin teminatsız Bitcoin varlıklarının arttığı ve sermaye esnekliğinin genişlediği ifade edildi.

“Sermaye stratejimizi, borçlanma maliyetimizi azaltmak, riski düşürmek ve stratejik esneklik kazanmak üzerine kurduk. Bu kredi, Bitcoin teminatlı borçlarımızda avantaj sağlarken, elimizdeki teminatsız Bitcoin miktarını da büyütüyor,” şeklinde konuştu CEO Asher Genoot.

Krediyle birlikte, yaklaşık 3.300 BTC (yaklaşık 260 milyon dolar) teminat paketi kapsamından çıkarılarak şirketin serbest varlıkları arasında yer aldı.

Mali performans ve şirketin sektördeki yeri

Hut 8, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük üçüncü Bitcoin madencilik firması konumunda bulunuyor. Şirketin güncel piyasa değeri Companiesmarketcap verilerine göre 8,6 milyar dolar civarında seyrediyor. Ancak hash rate bazında ise 17. sırada yer alıyor. Bu da Hut 8’in madencilikteki büyüklüğünün piyasa değeriyle tam olarak paralel gitmediğini gösteriyor.

Şirket, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, bir önceki çeyrekte 279,7 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Bunun öncesinde, dijital varlıklardan edilen zararın 401,9 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Yatırımcının ilgisi ve yapay zeka açılımı

Kredi anlaşması piyasada olumlu karşılandı ve Hut 8 hisselerinde, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,1’in üzerinde değer artışı yaşandı. Şirketin hisse fiyatları yıl başından bu yana yüzde 67’den fazla yükseliş gösterdi. Analistlere göre bu yükselişte en büyük etken, Hut 8’in yapay zeka veri merkezi altyapısına genişlemek için attığı adımlar oldu.

Hatırlanacağı üzere, 17 Aralık 2025’te Hut 8, 15 yıl sürecek ve 245 megavatlık yapay zeka veri merkezi kapasitesi içeren büyük bir kira sözleşmesi imzaladı. Bu tesis, Google’ın finansal garantisiyle destekleniyor ve Hut 8’in AI alanındaki iddiasını artırıyor.

Son dönemde CleanSpark, Core Scientific, HIVE Digital ve MARA Holdings gibi diğer büyük madencilik şirketleri de yapay zeka sektörüne yönelik önemli ölçekli yatırımlar yapmaya başladı. Bu eğilim, Bitcoin madenciliğiyle ilgili şirketlerde çeşitlenmeye gidildiğinin de göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar ve analistler, Hut 8’in risk yönetimini geliştirme ve farklı sektörlere açılma çabasının ilerleyen dönemde şirketin finansal performansına olumlu yansıyabileceğine dikkat çekiyor.