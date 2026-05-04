Tether (USDT)

Tether iki haftada TRON üzerinde 5 milyar dolar USDT bastı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether son iki haftada TRON’da 5 milyar dolar USDT bastı.
  • ⏩ Artan kripto talebiyle stabilcoin hacmi rekor düzeye çıktı ve USDT arzı 189,5 milyar dolara ulaştı.
  • 💡 Mikro ödemelerde ve kart harcamalarında $USDT çarpıcı şekilde öne çıkıyor.
  • ⚠️ En önemli nokta: Tether bir yandan da yasa dışı işlemler için tespit edilen cüzdanlarda 344 milyon doları dondurdu.
Dünyanın en büyük stabilcoin ihraççısı olan Tether, son iki haftada TRON blokzinciri üzerinde 5 milyar dolardan fazla USDT basarak kripto piyasasında önemli bir likidite artışına imza attı. Şirket, bu yeni arzın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını yalnızca en son işleminde TRON ağına ekledi. Toplamda, TRON’daki USDT miktarı bu dönemde ciddi biçimde yükseldi.

Likidite talebinde keskin artış

Tether’in kısa sürede büyük miktarda yeni USDT basması, kripto piyasasında ani bir dolar ihtiyacını ortaya koyuyor. Nisan ayında şirket, Ethereum ağında da üç gün içinde 2 milyar USDT üretmişti. Yani piyasalardan gelen talebin yıl başından itibaren büyüdüğü anlaşılıyor.

Bu gelişmelerin arka planında, Bitcoin’in ilk kez uzun süre sonra 80 bin dolar seviyesinin üzerine yükselmesi ve kısa pozisyonların hızla tasfiye olması bulunuyor. Aynı anda kurumsal alıcılar, günlük çıkarılan Bitcoin miktarının beş katından fazlasını piyasadan çekti. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı 80 bin dolar sınırını aşarken piyasada Tether’e olan rağbet de arttı.

Şirket, “USDT basım büyüklüğü genellikle büyük alıcılardan gelen talepler doğrultusunda şekilleniyor; bu taleplerde artış, piyasada kullanılacak dolar tabanlı tokenlara olan ihtiyacın yükseldiğine işaret ediyor,” açıklamasında bulundu.

Yeni basılan 5 milyar dolarlık USDT, Tether’in toplam arzının yaklaşık yüzde 2,6’sına karşılık geliyor. Piyasa değeri açısından bakıldığında, Tether’in elindeki toplam USDT arzı 189,5 milyar dolara ulaştı. Şirketin stabilcoin piyasasındaki payı yüzde 58,9 seviyesine yükseldi. 2026 Nisan verilerine göre genel stabilcoin pazarı 321 milyar dolarlık rekor bir hacme çıktı.

USDT büyümesi ve düzenleme adımları

Tether, aynı dönemde TRON ağında önemli bir yaptırım süreci yaşadı. Şirket, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi ve Amerikan kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak iki cüzdanda bulunan toplam 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu. Cüzdanlardan birinde yaklaşık 213 milyon, diğerinde ise 131 milyon dolarlık bakiye yer aldı. Tether, ABD makamlarının sağladığı bilgiler üzerine bu cüzdanların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “USD₮ yasa dışı faaliyetler için güvenli bir liman değildir. Yaptırım çerçevesine veya suç ağlarına dair güvenilir bağlantılar saptandığında, hızlı ve kesin şekilde hareket ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şirketin bugüne dek yasa dışı faaliyetlerle ilintili olarak dondurduğu varlıkların toplamı 4,4 milyar doları aştı; bunun 2,1 milyar dolardan fazlasının ABD kolluk kuvvetleriyle yapılan çalışmalar kapsamında dondurulduğu aktarıldı.

Küçük işlemler ve kart kullanımı patladı

USDT’nin büyük işlemler haricinde bireysel kullanıcılar için de yoğun şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. Paolo Ardoino, 2025 yılı içinde 100 dolar altındaki toplam 3,6 milyar adet USDT transfer edildiğini açıkladı. Bu durum, USDT’nin yalnızca borsalar arası değil, mikro ödemelerde de etkin rol oynadığını gösteriyor.

Kripto tabanlı ödeme kartlarında da gözle görülür bir artış gerçekleşti. Kartlarla yapılan aylık harcama hacmi 600 milyon dolara ulaştı ve bu miktar geçen yıla kıyasla altı kat artış anlamına geliyor. Zincir üstü kart işlemlerinin toplam değeri 7,2 milyar dolara çıkarken, 24 milyon işlem ve 1,36 milyon cüzdan adresi kayıtlara geçti.

Tüm bu kart işlemlerinin yüzde 62,5’inin Tether’in USDT’siyle yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin yüzde 90’ı Visa tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca Solana ekosistemi üzerinden yapılan işlemlerde de 348 milyon dolarlık bir hacme ulaşıldı; Jupiter Global, aylık bazda yüzde 660’lık büyüme kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
