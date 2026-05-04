Sıradaki ne? QCP analistlerinin kripto para tahminleri

  • 27-29 Nisan tarihlerinde BTC ETF'leri çıkış görse de Mayıs'a 629 milyon dolarlık giriş yaşandı.
  • Bu hafta JOLTS, ADP ve NFP gibi önemli istihdam verilerinin yanı sıra Strategy, Coinbase ve Block gibi kripto devlerinin kazanç raporları da açıklanacak.
  • 82-83 bin dolar kazanılmadan QCP analistleri yükselişten emin olmayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
79 bin dolarda alıcı bulan BTC saatler önce 80 bin doları aştı ve ardından geri çekildi. Halen çözülemeyen bir İran meselemiz var. Ayrıca tarife gerilimi de geçen hafta AB’ye getirilen ek vergilerle tekrar arttı. Peki QCP analistlerinin piyasalara dair güncel tahminleri ne yönde?

Kripto paralarda neler oldu?

Hisse senetleri trilyon dolarlık devlerin güçlü kazanç raporlarıyla yükseldi ve Bitcoin gecikmeli de olsa bundan yararlandı. Ocak sonundan bugüne görmediği 80 bin dolar üstü seviyelere tırmanan kral kripto para birimi geri çekildi.

“Bu hareket hisse senetleriyle uyumlu görünüyor ve BTC’nin ABD hisse senetleriyle olan korelasyonunun 2023 seviyelerine doğru tırmanmasıyla daha geniş bir eğilimi pekiştiriyor; bu da riskli varlıklarla genel olarak yeniden bir bağlantı kurulduğuna işaret ediyor.” – QCP

Strategy son hafta alımlara ara verirken yaşanan bu yükseliş güncel destek tabanının potansiyeline dair umutları artırdı. Spot ETF akışları da destekleyici olmaya devam ediyor; geçen hafta yaklaşık 163 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

“27-29 Nisan tarihleri arasında, muhtemelen ay sonu yeniden dengeleme ve bazı baz trade ayarlamalarıyla bağlantılı olarak kayda değer çıkışlar yaşansa da, Cuma günkü yaklaşık 630 milyon dolarlık giriş, bu önceki çıkışları fazlasıyla telafi etti.

Genel olarak, ETF akışları ve Strategy’nin birikimi destekleyici olmaya devam ediyor, ancak son rallisi, bunların artık fiyat hareketinin tek itici gücü olmadığını gösteriyor. Şimdi soru, daha geniş kurumsal katılımın daha kalıcı bir güç olarak kendini göstermeye başlayıp başlamadığıdır.”  – QCP Capital

Kripto paralarda sıradaki ne?

Artan küresel belirsizliğin ortasında Bitcoin’in istikrar kazanması için 82-83 bin dolar aralığındaki CME GAP’ı kazanması gerekiyor. En azından QCP analistleri ilk büyük işaret fişeğinin bu olacağını savunuyor. Uzun süredir devam eden long tasfiyelerinin ardından 80 bin dolar civarında fiyatın oyalanması yatırımcıları şaşırtsa da analistler henüz sevinmek için erken olduğunu söyledi.

Genel piyasalar AI desteği ve çelişkili açıklamalar nedeniyle ABD-İran gerilimini artık daha az ciddiye (VIX hala 17 civarında konsolide oluyor) alıyor. Ancak önemli duyuruların halen grafikler üzerinde sonuçları olduğunu görüyoruz.

Ayrıca bu hafta JOLTS, ADP ve NFP gibi önemli istihdam verilerinin yanı sıra Strategy, Coinbase ve Block gibi kripto devlerinin kazanç raporları da açıklanacak. Kısa vadede burada göreceğimiz sürprizler volatiliteyi besleyebilir. Özetle borsalar için tablo daha ılımlı ancak kriptoda grafikler halen sürprizlere açık.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
