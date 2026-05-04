Son Dakika: İran saldırılara tekrar başladı

Bitcoin 80 bin doları aştığı sırada BAE’nin alarmları çalmaya başladı. İran bölge ülkelerine yeniden saldırmaya başladı. ABD ile tıkanan müzakere sürecine bir de İran’ın devam eden saldırıları eklendiğinde süreç daha da karmaşık hale geliyor. Bitcoin şimdilik ağır bir darbe almasa da ilerleyen saatlerde saldırıların devam etmesi korkuyu artıracaktır.

İran tekrar saldırıyor

Kripto paralar için öncelikli gündem savaş ve savaşın petrolü üç haneli seviyelerde tutması altın dahil tüm varlıkları etkiliyor. Merkez bankaları faiz indirimleri şöyle dursun artan enflasyon ortamında artık faizleri artırmak zorunda kalacakları noktaya doğru ilerliyor. BAE’nin Fudayre şehrine yapılan saldırılarda petrol sanayi bölgesinde yangın çıktı.

BAE Savunma Bakanlığı İran’dan atılan 3 füzenin önlendiğini açıkladı. Fudayre Emirliği ise bölgedeki yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Aynı dakikalarda İran Devrim Muhafızları Sözcüsü “Hürmüz Boğazı’nda kuralları ihlal eden gemiler durdurulacak” diyerek Hürmüz boğazında gemilere el konulacağı mesajı verdi. Daha 2 saat önce Bessent “ABD boğazı kontrol altına aldı” demişti.

Saldırı haberinin ardından DXY 98,42 seviyesine sıçrarken SP500 7.200 seviyesini test etti. USOIL yaklaşık 1,5 dolar sıçradı.