Son Dakika: İran saldırılara tekrar başladı

  • BAE'nin Fudayre şehri: İran'dan gelen drone saldırısının ardından petrol sanayi bölgesinde yangın çıktı.
  • IRGC Sözcüsü: Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemiler durdurulacak - devlet medyası
  • Saldırı haberinin ardından DXY 98,42 seviyesine sıçrarken SP500 7.200 seviyesini test etti. USOIL yaklaşık 1,5 dolar sıçradı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Bitcoin 80 bin doları aştığı sırada BAE’nin alarmları çalmaya başladı. İran bölge ülkelerine yeniden saldırmaya başladı. ABD ile tıkanan müzakere sürecine bir de İran’ın devam eden saldırıları eklendiğinde süreç daha da karmaşık hale geliyor. Bitcoin şimdilik ağır bir darbe almasa da ilerleyen saatlerde saldırıların devam etmesi korkuyu artıracaktır.

İran tekrar saldırıyor

Kripto paralar için öncelikli gündem savaş ve savaşın petrolü üç haneli seviyelerde tutması altın dahil tüm varlıkları etkiliyor. Merkez bankaları faiz indirimleri şöyle dursun artan enflasyon ortamında artık faizleri artırmak zorunda kalacakları noktaya doğru ilerliyor. BAE’nin Fudayre şehrine yapılan saldırılarda petrol sanayi bölgesinde yangın çıktı.

BAE Savunma Bakanlığı İran’dan atılan 3 füzenin önlendiğini açıkladı. Fudayre Emirliği ise bölgedeki yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Aynı dakikalarda İran Devrim Muhafızları Sözcüsü “Hürmüz Boğazı’nda kuralları ihlal eden gemiler durdurulacak” diyerek Hürmüz boğazında gemilere el konulacağı mesajı verdi. Daha 2 saat önce Bessent “ABD boğazı kontrol altına aldı” demişti.

Saldırı haberinin ardından DXY 98,42 seviyesine sıçrarken SP500 7.200 seviyesini test etti. USOIL yaklaşık 1,5 dolar sıçradı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
