Ünlü Analist Bitcoin’de İşaret Fişeğini Yaktı: 2024’te Başlayacak ve 2026 Yılında Beklenen Olacak!

Bloomberg analistleri tarafından yapılan tahminlere göre Ocak ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanma olasılığı %90. Bu tahmin ihtimal dahilinde varlığını sürdürürken diğer yandan halving olayı kripto topluluğu içinde önemli tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, Bitcoin’de yaşanabilecek kısa vadeli geri çekilme de kripto para hakkında dikkate alınması gereken bir başka konu olabilir.

Bitcoin Fiyatı Yükselir Mi?

Ünlü kripto yatırımcısı CryptoCon’a tarafından yapılan açıklamaya göre BTC “bir sonraki aşamaya geçmek için depresyon ve inançsızlığı geride bıraktı:

Umut, yarılanma döngüsünün ikinci aşaması. Uzun bir umutsuzluk döneminden sonra, (BTC) fiyatı bir geri dönüş yapmanın bazı işaretlerini göstermeye başlıyor

Bitcoin’in protokolü, halving olarak bilinen bir olay aracılığıyla, yeni bloklarda gerçekleştirilen madencilik için verilen ödülü yaklaşık her dört yılda bir yarıya indiriyor. Yeni arzda yaşanması muhtemel bu azalma, piyasaya giren yeni Bitcoin oranı yavaşlayacağı için fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilir.

Yaşanan halving’in ardından, piyasada azalan arz genellikle yükselen fiyatlarla desteklenir. Bunun yanı sıra artan yatırımcı ilgisiyle karakterize edilen bir boğa piyasasını da tetikleyebilir.

Analistin yapmış olduğu yoruma göre yatırımcılar şu anda döngünün ‘umut’ aşamasında bulunuyor. Yatırımcıların çok uzun bir süreç olan umutsuzluktan sonra Bitcoin’e yeniden inanmaya başladığı, Bitcoin fiyatının da aynı süreçte toparlanma belirtileri göstermeye başladığı ve şu anda adil bir değerde alıcı bulduğu anlamına geliyor. Bu süreçte ise döngünün bir sonraki aşamasının inanç olduğunu belirtmekte fayda var.

Bir sonraki aşamada genel olarak yatırımcılar Bitcoin’e inanmaya başlar ve bu durum fiyatı hızla yükseltir. Bahsedilen aşamanın Haziran 2024’te gerçekleşmesi ve yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniliyor. Döngünün son aşaması ise potansiyel olarak Bitcoin fiyatının ATH’sine ulaşacağı ve ardından çökeceği “kırmızı yıl” olacak. Analist, bu aşamanın Haziran 2026’da başlayacağını ve yaklaşık bir yıl sürebileceğini öngörüyor.

Kripto Paralar ve Ayı Senaryosu

Kripto analisti Alan Santana paylaştığı bir gönderide, halving olayının tarihsel olarak Bitcoin’in fiyatında ralli yapmadan önce bir düzeltmeyi tetiklediğini belirtiyor. Kripto Bitcoin fiyatları yükseldikçe, piyasada aşırı genişleme yaşanabilir, bu da fiyatlarda bir düşüş yaşandığı ve yatırımcı duyarlılığının olumsuz hale geldiği bir ayı piyasasını beraberinde getirebilir.

Uzman ayrıca, Ethereum Merge gibi geçmiş olaylarla paralelliklerde kurdu. Bu bağlamda, spot Bitcoin ETF’sini çevreleyen aşırı spekülatif ortama karşı uyarıda bulundu. Konu hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

Bu ETF’ler sayesinde milyarlarca ve milyarlarca ve milyarlarca ve milyarlarca ve daha fazlasının geleceğini söylüyorlar, gerçekten mi? Mesele şu ki, bu ETF’ler, bu “geleneksel ticaret araçları” müşterilerine Bitcoin satmayacaklar; hisse, kupon, ekranda rakam ya da başka bir şey satacaklar. Eğer Bitcoin’e ihtiyaçları varsa, ya şimdi satın alıyorlar ya da daha sonra müşterilerinin fonları için yedek olarak kullanmak üzere uzun zaman önce satın aldılar.

Bitcoin’in Geleceği ve Yorumları

Ayrıca, kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen kripto trader’ı EliteTradingSignals’a göre Bitcoin şu anda üst ‘Bollinger Bandına’ çok yakın olan 38.800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, Bitcoin’in aşırı satın alındığını ve bir geri çekilmenin beraberinde gelebileceğine işaret ediyor olabilir.

Bir haftalık zaman diliminin (TF) yeşil olarak görülmesi, fiyatın uzun vadede yükselmeye devam etme ihtimali olduğunu gösteren bir karşı sinyal olarak da düşünülebilir. Bunun yanı sıra, kısa vadeli aşırı alım durumunda ise bir geri çekilmenin daha mümkün olabileceğini işaret etti.