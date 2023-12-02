Sıcak Gelişme! Bitcoin’den Sonra Ethereum Da Aynı Şeyi Yaptı! 2023 Zirvesi Geldi

Kripto para dünyasında Aralık ayı olumlu duyguların devam etmesine neden oluyor. Bitcoin daha ilk günden yeni bir zirveye yerleşti. Bitcoin 2023 zirvesine yerleşince kripto para tutkunları da Ethereum’un benzer bir hareketi yapıp yapmayacağına dair tartışma içine girmişti. Yazıyı yazarken Ethereum 2023 rekorunu kırmış durumda.

Ethereum’dan 2023 Rekoru Geldi

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda Bitcoin’de 2023 zirvelerinin yaşanması sonrası gözler Ethereum’a çevrilmişti. Ethereum için özellikle yapılan yorumlarda 2 bin 100 dolar seviyelerinin kilit direnç olduğu belirtilmişti.

Ethereum için bu kilit direncin geçilmesi durumunda 2023 zirvesi olan 2 bin 141 dolar seviyesinin aşılabileceği belirtilmişti. Bu seviye aşılırsa 2 bin 200 dolarlık seviyelerin görülebileceği vurgulanmıştı.

Yazıyı yazarken Ethereum 2 bin 141 dolarlık zirveyi geçmiş durumda. Ethereum 2 bin 150 dolar seviyesine geldi. Bu seviye Ethereum için 2023 zirvesi anlamına geliyor. Yazının yazıldığı sırada ETH 2 bin 142 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bundan Sonra Ne Beklenebilir?

Ethereum için bundan sonrasının ne olacağını tahmin etmek zor. Fiyat özellikle 2023 zirvesine yerleştiği için bu durum beraberinde kâr alımı yapmak isteyenlerin satış iştahını açabilir. Böyle bir gelişmenin yaşanması Ethereum fiyatına aşağı seviyelere itebilir.

Diğer taraftan fiyatta yaşanan artışı görenlerin de Ethereum’a para akıtması söz konusu olabilir. Bu durum neticesinde daha fazla alım iştahının olması ETH için yeni 2023 zirveleri anlamına gelecek.

Ethereum için bir sonraki direncin 2 bin 250 dolar seviyesinde olduğunu belirtelim. ETH bu seviyeyi aşarsa fiyat 2 bin 320 dolar seviyesine doğru bir hareketi hedefleyebilir. Daha fazla artış ise 2 bin 440 dolar seviyesine doğru bir dalga başlatabilir.

2023 zirveleri demişken geçtiğimiz günlerde analist Michaël van de Poppe’nin Ethereum için 3 bin dolarlı seviyeleri artık zikretmeye başladığını da vurgulayalım. Analist bu seviyelerin çok yakın bir zamanda görüleceğine işaret etmişti.