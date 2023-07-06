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Ünlü On-Chain Analisti Bitcoin İçin En Farklı Yorumu Yaptı! Fitil Her An Ateşlenebilir!

Özet

  • On-chain analisti Willy Woo, Bitcoin'in güçlü bir short squeeze'in ilk aşamalarında olabileceğini söyledi.
  • Analist Bitcoin'deki tüm göstergelerin yükseliş sinyali vermediği konusunda da yatırımcıları uyardı.
  • Woo'ya göre yatırımcılar en büyük kripto paranın temel fiyatını dikkatle takip etmeli.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:01
6 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü on-chain (zincir üzeri) analisti Willy Woo, zincir üzerindeki verilerin Bitcoin’in (BTC) güçlü bir short squeeze diğer bir deyişle bir kısa pozisyon sıkıştırmasının ilk aşamalarında olabileceğini gösterdiğinin altını çizerek sert bir yükseliş olabileceğini söyledi. Analist ayrıca Bitcoin’deki göstergelerin tamamının yükseliş sinyali vermediğini belirterek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Bitcoin Kısa Pozisyon Sıkıştırmasının İlk Aşamalarında”

Woo, bir varlığı açığa satan çok sayıda yatırımcın beklenmedik bir fiyat artışına tepki olarak zararlarını azaltmaya karar vermesi ve ek rallileri tetiklemesiyle ortaya çıkan bir kısa pozisyon sıkıştırmasının BTC için iş başında olabileceğini belirterek en büyük kripto parada yükseliş beklediğini açıkladı:

Fiyat hareketleri büyük ölçüde profesyonellerin ve kurumların aracı olan takvim, vadeli işlem piyasalarından kaynaklanan talep tarafından domine edildi. Şu anda bile talep artmaya devam ediyor, bu başka bir kısa pozisyon sıkışmasının ilk aşamalarında olduğumuzu gösteriyor.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,89 yükselişle 30 bin 623 dolardan işlem görüyor. Fiyat verilerinin BTC’nin son 30 günde değerini yüzde 19,90 artırdığını gösteriyor.

Woo, Bitcoin’in Temel Fiyatı Konusunda Uyardı

Woo, Bitcoin‘deki tüm göstergelerin tamamının yükseliş sinyali vermediğine dikkat çekerek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zincir üzeri analisti, takvimdeki talebin istatistiksel analiz altında aşırı satın alındığını ve bu noktada temel fiyattaki düşüşü yakından takip etmenin önemli olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Oldukça hızlı bir şekilde ayrışabilir ve yükselen fiyat hareketinin sekteye uğramasına neden olabilir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, temel fiyat, bir yatırımı elden çıkarmadan tutmanın maliyetidir. Bu durumda baz yani long (uzun) pozisyonu kapatmadan tutmanı maliyetidir. Dolayısıyla takvim, vadeli işlemlerinden gelen talebi ölçmenin bir yolu olarak kullanılabilir.

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