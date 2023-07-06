Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaydettiği değer artışları ile birlikte son haftaların popüler kripto para birimlerinden biri haline gelen Bitcoin Cash (BCH), gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve %10’un üzerinde bir değer artışı kaydetti. Bitcoin Cash (BCH), kaydettiği bu yükselişlerin ardından 287 dolar fiyat seviyelerini aştı ve CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasına girdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 31.390 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından ADP (ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği) verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti ve kısa bir süreliğine 30.000 doların altına geriledi. Ancak Bitcoin (BTC), 30.000 doların altına gerilemesinden hemen sonra yeniden yükselişe geçti ve yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 30.350 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 135 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin Cash’teki Yükseliş Yüzde 10’u Aştı

CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %150’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Bitcoin Cash (BCH), kaydettiği bu yükselişlerin de etkisiyle yeniden son haftaların popüler kripto para birimleri arasına girdi. Bitcoin Cash (BCH), gün içerisinde de güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlama %12’lik bir değer artışı kaydederek 287 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydettiği bu değer artışlarının ardından Bitcoin Cash (BCH), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok yükselen ikinci kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.