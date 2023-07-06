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Binance’in Hollanda’daki faaliyetlerini sonlandırmasının ardından müşterilerini özel olarak yapılandırılan bir süreç kapsamında 2020’den bu yana kripto para borsası ve cüzdan hizmetleri sunan Hollanda merkezli Coinmerce‘e geçiş yapma seçeneği sunduğu ortaya çıktı.

Hollanda’daki Binance Müşterileri İçin Özel Aktarım Seçeneği

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance‘in sanal varlık sağlayıcısı olarak lisans alamamasının ardından Hollandalılar artık borsanın sunduğu hizmetleri kullanamayacaklar. Ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalan Binance‘in 2020’den bu yana kripto para borsası ve cüzdan hizmetleri sunmak üzere Hollanda Merkez Bankası’ndan lisans almayı başaran Coinmerce’e müşterilerinin istemeleri halinde varlıklarının tamamen ücretsiz olarak aktarmalarını sağlayacağı açıklandı.

Coinmerce CEO’su Jaap de Bruijn yaptığı açıklamada “Önceliğimiz düzenli bir geçiş sağlamaktır” dedi ve müşterilerin düzenleyiciler tarafından denetlenen bir süreç kapsamında kripto paralarını Coinmerce’e tamamen ücretsiz bir şekilde aktarmayı seçebileceklerini söyledi.

Binance, geçen yıl ülkedeki müşterilere yetkisiz bir şekilde hizmet sunduğu gerekçesiyle Hollanda Merkez Bankası’nca 3.3 milyon Euro (3.6 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Kripto para borsası Haziran ayında sürpriz bir kararla Hollanda’dan yeni müşteri kabul etmeyeceğini ve mevcut müşterilerin 17 Temmuz’dan sonra para yatırma ve alım satım işlemlerinin hiçbirini yapamayacaklarını belirterek faaliyetlerini sonlandırarak ülkeden çıkacağını duyurdu.

Binance’den Doğrulama Geldi

CoinDesk’e konuşan bir Binance sözcüsü, Hollandalı kullanıcıların istedikleri takdirde Coinmerce’e hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını sağlamak adına sorunsuz bir geçiş üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Sözcü, “Hollanda pazarından ayrılıyor olsak da Binance, ürün ve hizmetlerini gelecekte Hollanda’da ikamet eden kullanıcılara yeniden sunmak için gerekli izinleri alma konusunda kararlıdır.” dedi.

Bir süredir farklı ülkelerdeki düzenleyicilerin baskısı altında kalan Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kayıtsız menkul kıymetler borsası işlettiği iddiasıyla ABD’de davalık olmuştu. SEC‘in dava açmasının hemen ardından kripto para borsasının Avrupa’daki en önemli merkezi olan Fransa’daki ofisine ağırlaştırılmış kara para aklama soruşturması kapsamında baskın düzenlemiş, arama yapılmıştı.