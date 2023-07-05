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Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası, BTC'deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı.
  • Piyasadaki son durumu değerlendiren analist, BTC'nin 30.300 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçebileceğini öne sürdü.
  • Öte yandan analiste göre BTC, yükselişlerin hız kazanabilmesi adına yakın vadede yeniden 31.000 dolar seviyesini aşmalı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
17:42
5 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.200 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolara geri çekildi. Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle gün içerisinde çift hanelere varan değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu.

Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında 31.300 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydeden BTC, gün içerisinde 30.200 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti.

Ethereum (ETH), %2,6’lık bir düşüş ile 1907 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de haftanın ilk günlerine kıyasla nispeten artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile BTC’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyat seviyelerinde konsolide olmaya devam ettiğini belirterek yakın vadede iki farklı fiyat seviyesine dikkat çekti. Analist, yükselişlerin devam edebilmesi adına BTC‘nin yeniden 31.000 dolar fiyat seviyelerini aşması gerektiğini öne sürdü.

Öte yandan Bitcoin’de yeni bir düşüşün gerçekleşmesi durumuna da dikkat çeken analist, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının devam etmesi ve BTC’nin 30.300 dolar seviyelerine geri çekilmesi ile birlikte piyasanın yükselişlere devam edebileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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