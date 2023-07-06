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  •   Aman Dikkat! Binance’den Bitcoin ve XRP, AVAX, Dogecoin Dahil 37 Altcoin İçin Çok Kritik Duyuru!

Aman Dikkat! Binance’den Bitcoin ve XRP, AVAX, Dogecoin Dahil 37 Altcoin İçin Çok Kritik Duyuru!

Özet

  • Binance, cüzdan altyapısını geliştirdiğini duyurarak birçok kripto para için para yatırma adreslerini kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.
  • Değişiklikten yalnızca bildirim alan kullanıcılar etkilenecek ve yeni para yatırma adresi oluşturmaları gerekecek
  • Süresi dolan adreslere yapılan para yatırma işlemleri manuel olarak kredilendirilecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:30
6 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, cüzdan altyapısı geliştirdiğini belirterek başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP), Solana (SOL), Monero (XMR), Litecoin (LTC) dahil 37 altcoin çok kritik bir duyuru yaptı.

Kullanımdaki Para Yatırma Adresleri ve Memolar Kaldırılacak

Dev kripto para borsası Binance, kullanıcılarına daha iyi verimlilik ve fon güvenliği sağlamak için cüzdan altyapısını geliştirdiğine ilişkin önemli bir duyuru yatı. Duyuruda belirli kripto paralar için para yatırma adreslerinin ve varsa memolar’ın ağlara göre gruplar halinde kullanımdan kaldırılacağı belirtildi.

Duyuruya göre yılın üçüncü çeyreğinde (Temmuz – Eylül 2023) BTC, SEGWITBTC, BCH, XRP, SOL, XMR, LTC, ADA, DOGE, DOT, FIL, ALGO, NEAR, WAVES, AVAX, HBAR, RUNE, EGLD, FLOW, ICP, EOS, KAVA, DASH, ELF, IOST, IOTA, STX, WAX, CKB, ICX, ASTR, SCRT, INJ, BAND, STEEM, XEM, HIVE, FET ve BTS için kullanıcıların kullandığı para yatırma adresleri ve varsa memolar kaldırılacak.

Değişiklikten yalnızca Binance’den bildirim alan kullanıcılar etkilenecek ve bildirim alan kullanıcıların belirtilen son kullanma tarihinden önce yeni para yatırma adresi oluşturmaları ve gerekiyorsa memo almaları gerekecek. Eski para yatırma adreslerinin süresi, yeni para yatırma adresin oluşturulmasının ardından dolarak sona erecek.

Süresi Dolan Adreslelere Yatırılan Fonlar Güvende Olacak

Öte yandan Binance, süresi dolan adreslere yatırılan fonların kaybolmayacağını ve güvende olacağını belirtti. Kullanıcılar, “İşlem Geçmişi” sayfası aracılığıyla para yatırma işlemlerini manuel olarak gerçekleştirebilecekler.

Kripto para borsası, süresi dolan para yatırma adreslerine yapılan para yatırma işlemlerinin otomatik olarak kredilendirilmeyececeğini, elle müdehale edilmesi gerektiğini de ekledi. Yeni bir para yatırma adresi ve yeni bir memo almak isteyen kullanıcıların Binance uygulaması ya da web sitesi üzerinden Binance hesaplarına erişim sağlamaları yeterli olacak.

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