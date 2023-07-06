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Meme coin furyası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) yatay seyretmesi ile durgun bir konum alsa da bu furyanın tamamen bittiğini söylemek çok güç. Özellikle Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve Pepe (PEPE) gibi önde gelen meme tokenların hacmi devamlı olarak artarken bu durum bir hayli zor. Shiba Coin de tam olarak buna uyumlu olacak şekilde yeni bir haber ile hacmini artırdı. Shiba Coin ekibi, yeni bir gelişmeyi takipçiler ile paylaştı.

ShibaSwap Artık Aktif

Shiba Inu’nun lider geliştiricisi Shytoshi Kusama, “Shibapendence Day” isimli Shiba Bağımsızlık Gününü duyurdu. Bunun, Shiba Inu topluluğu için büyük bir gelişme olduğu belirtiliyor. Kusama, merkeziyetsiziğin önemini vurgularken aynı zamanda merkezi sistemlerin egemenliğinin son bulması gerektiğine parantez açtı. Peki nedir bu Shiba Bağımsızlık Günü?

Aslında bu duyurunun çekirdeğinde ShibaSwap ismiyle bilinen ilk gerçek anlamda merkeziyetsiz borsa yer alıyor. Shiba Inu ekosisteminin parçası olan merkeiyetsiz borsa, Shiba topluluğu tarafından uzun süreden beri bekleniyordu. Shiba Inu ekibi bununla beraber gerçek anlamda merkeziyetsizlik elde etmeyi planlıyor ve bunun uzun süreden beri beklendiği biliniyor.

Kusama, konu hakkında paylaştığı blog gönderisinde ShibaSwap ile birlikte gerçek anlamda ilk merkeziyetsiz borsanın piyasaya sürüldüğünü ve bunun Shiba için tam bağımsızlık anlamına geldiğini vurguladı. ABD’nin bağımsızlık gününden kısa süre sonra gelen bu duyuru aslında sosyal medyada da geniş yankı bulabilir. Shiba ekibinin bunu her yıl kutlayacağını belirten Kusama, genel bir kült yaratmak ve fiyat etkisi oluşturmak istiyor gibi gözüküyor.

SHIB Coin Yorumları

Kullanıcıların LEASH ve SHIB tokenları stake ederek ShibaSwap’ı kullanabilecekleri ve burada Shiba Inu ekosistemindeki her tokeni alıp satabilecekleri belirtilmekte. Buna ek olarak ShibaSwap sayesinde her işlem üzerinden alınacak ücret ile belirli miktarda SHIB yakılacak ve bunun uzun vadede çok olumlu olacağı tahmin ediliyor. SHIB Coin yorumları da uzun süreden beri bu gelişmeye odaklanıyor ve SHIB’in bir katalizöre ihtiyacı olduğunu aktarıyordu.