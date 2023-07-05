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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitcoin için yenilenen bir iyimserlik var ve spot borsa yatırım fonları “Bitcoin için Büyük Birikim Yarışı” oluşturuyor. Bu, duyarlılıkta bir değişime neden oldu. Amerika’daki kripto baskısından sonra piyasada olumlu haberler dikkat çekiyor. Bitcoin fiyatları 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 3 Temmuz’da 31.158 $ seviyesine ulaştı. Kripto para meraklıları ve yatırımcılar bu olumlu duygu dalgasını benimsedi.

Ancak kripto yatırımcıları da bir süredir meme coin de biriktiriyor. Performansları iddialara göre ilgi çekebilir. Bu DeFi coinleri ünlüler tarafından desteklendi ve güçlü takipçi toplulukları meme coinlerin boğa koşusunu destekledi. Her ne kadar 2023 meme coin’lere karşı nazik olmasa da, ekibin iddiasına göre DigiToads’un ortaya çıkması ve Shiba Inu’nun performansını yükseltmesiyle sektörde yeni strateji belirtileri ortaya çıkıyor olabilir.

Diğer altcoinlerin aksine, meme coinler öncelikle bir şaka olarak tasarlanmıştır. Ancak DigiToads gibi meme coinler yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir.

DigiToads ve Shiba Inu

Shiba Inu ve DigiToads, kullanımları açısından farklıdır. SHIB, bir meme coin’in geleneksel modelini takip eder ve bir ödeme token’ıdır. Çok sayıda yatırımcı artık SHIB’yi kabul ediyor. Altcoin, bu yıl metaverse tanıtımı gibi birkaç başka büyüme katalizörüne sahiptir. Shiba Inu, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasına olanak tanırken, SHIB sahipleri pasif bir gelir elde etmek için kriptolarını stake ediyor.

Ekibin açıklamasına göre DigiToads çok sayıda meme coin destekçisinin ilgisini çekiyor olabilir. Oyunculara biraz eğlenirken para kazanma şansı veren bir P2E platformudur. Oyuncular, karşılığında TOADS tokenleri kazanmak için Toads karakterlerini eğitebilir, besleyebilir ve savaşabilirler. Eşsiz ekosistemi, onu kalabalıktan farklı kılıyor. Pasif bir gelir elde etmek için TOADS kullanarak NFT’leri satın alabileceğiniz ve stake edebileceğiniz kıt stake-to-earn mekanizması.

DigiToads, ilk kripto para teklifleri listesinde geleneksel yaklaşımdan sıyrılan ve değer ve fayda sağlayan bir kripto para olarak iddia ediliyor. Yapılan açıklamalara göre DeFi platformu, P2E oyun ortamının yanı sıra büyümeyi farklı şekillerde desteklemekte: Sahiplerine aylık token airdropları, aylık oyun yarışmaları ve NFT’leri stake etme olanağı.

Shiba Inu, uzun süredir bir doların yalnızca bir kısmı karşılığında işlem görüyor. Bu da yatırımcıların sermayelerinin büyük bir kısmını riske atmadan yatırım portföyüne eklemesini kolaylaştırır.

Eş zamanlı olarak, iddialara göre DigiToads hızla değer kazanıyor ve son birkaç hafta içinde %270’ten fazla artış gösterdi. Bununla birlikte, açıklamalara göre yatırımcılar hala ön satışın bir parçası olabilir ve TOADS’ı 0,047 $ karşılığında satın alabilirler. Resmi olarak piyasaya sürülmesi gerçekleştiğinde iddialara göre büyük artışlar yaşanabilir.

Bitcoin Yorumları

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Aynı zamanda, iddialara göre önümüzdeki günlerde DigiToads, 2023’ün en iyi 5 kriptolarından biri olarak ortaya çıkacak ve dikkat çekici bir dizi özelliğe sahip olacak. Sürükleyici Kazanmak için Oyna (P2E) oyunlarından NFT stake etmeye ve sağlam bir tokenomik modele kadar, DigiToads’un dikkat çekeceği iddia ediliyor.

Sonuç

Kripto para belirsizliğinin ortasında, iddialara göre yatırım portföylerini düşüşe karşı korumak isteyen birçok yatırımcı var. Eğer meme coinlere yatırım yapmak istiyorsanız, Shiba Inu ve DigiToads’u düşünebileceğiniz iddia ediliyor. Meme coinlerin çekiciliği cazip olsa da, yatırımcılar yüzeyin ötesini araştırmalı ve projenin altında yatan projeyi değerlendirmelidir.

İddialara göre DigiToads, güçlü bir temele, güçlü bir yol haritasına ve net bir faydaya sahip bir meme coinin uzun vadede gelişebileceğini ve potansiyel olarak karlı ve güvenilir bir yatırım seçeneği sunduğunu göstermekte.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.