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ABD Merkez Bankası (Fed), 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını bugün saat 21.00’da kamuoyu ile paylaşacak. Tutanaklarda Fed yetkililerinin enflasyonun öngörülenden daha dirençli olmasına ilişkin endişelerine odaklanılacağı değerlendiriliyor.

Fed Daha Fazla Faiz Artışına Gidebilir

Her resmi FOMC toplantısından birkaç hafta sonra kamuoyuna açıklanan FOMC toplantı tutanakları, üyelerin o sırada Amerikan ekonomisinin durumu hakkında nasıl hissettiklerini göstermesinden dolayı dikkatle takip edilir. Toplantı tutanakları aynı zamanda politika yapıcıların para politikası konusunda izlemek istedikleri yol için de öncü gösterge olarak kabul edilmektedir. Fed yetkililerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda sürekli olarak bu yıl iki faiz artırımı daha yapabileceklerini belirtmelerinden dolayı Haziran ayı FOMC tutanaklarının önemi özellikle artmış durumda.

Bir önceki FOMC toplantısında politika faizinin yüzde 5 ila yüzde 5,25 aralığında sabit tutulması yönünde karar çıkmıştı. Borçlanma maliyetlerini 500 baz puan artırarak Eylül 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkaran on art arda artışının ardından verilen faizi sabit tutma kararı Fed’in sert parasal sıkılaşma döngisündeki ilk önemli kırılma oldu.

25-26 Temmuz’da yapılacak bir sonaki FOMC toplantısında faizin artırılma ihtimali şu anda yüzde 86’nın üzerinde ve CME FedWatch Aracı da yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımı beklentisinin arttığını gösteriyor. Bu durum küresel piyasalarda birkaç ay öncesinde oluşan pozitif beklentilerin tamamen değişmesine neden oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell‘ın geçen ay ABD Kongresi’nde yaptığı açıklamalarda, çekirdek enflasyonun beklendiği gibi kontrol altına alınmadığına yaptığı vurgu Fed’in uzun bir süre daha şahin kalacağına dair verilmiş bir sinyal olarak görüldü. Powell ayrıca faizin muhtemelen başlangıçta öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağının da altını çizerek piyasalara bir olumsuz sinyal daha göndermiş oldu.

Küresel Piyasalardaki Durum Bitcoin ve Altcoin’leri de Sarstı

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında da gözler bugün saat 21.00’da açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarında ve tutanakların açıklanmasının ardından Perşembe ve Cuma günü ABD’den gelecek istihdam verileri için beklenmeye başlanacak.

4 Temmuz’u Bağımsızlık Günü’nden dolayı tatil yaparak geçiren Wall Street piyasasında sessizlik hakimken Nasdaq vadeli işlemleri günü yüzde 0,2 düşüşle, S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 düşüşle kapattı.

Avustralya Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararı ve gelecekte daha fazla sıkılaştırmaya gidilebileceğine dönük yaptığı uyarı sonrası Avustralya hisse senedi piyasasında yüzde 0,2 düştü. Öte yandan Çin’in hizmet sektöründeki yavaşlama sinyali iyimserliği azaltırken Asya hisse senedi piyasası düştü. Çin’de hizmet sektörünün büyümesi Haziran ayında yavaşladı ve COVID sonrası başlayan toparlanmanın artık durma noktasına dair sinyal vermiş oldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında kripto para piyasası da güne iyi bir başlangıç yapamadı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 1,87 düşüşle 30 bin 461 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum’un (ETH) fiyatı ise son 24 saatte 2,14 düşüşle bin 916 dolardan el değiştiriyor.