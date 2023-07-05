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  •   Rekor Rallileri İle Bilinen Altcoin UÇUŞA GEÇTİ: 48 Saatte Değerini 3’e Katladı!

Rekor Rallileri İle Bilinen Altcoin UÇUŞA GEÇTİ: 48 Saatte Değerini 3’e Katladı!

Özet

  • Gizlilik odaklı XVG, ciddi bir yükseliş yakaladı.
  • Verge fiyatı 2 günde 3 katına çıktı.
  • Bu yükseliş ise genel bir rallinin habercisi olabilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
14:30
5 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gizlilik odaklı bir blockchain projesinin değeri, kısa sürede resmen patlama yaşadı ve büyük bir rallinin sinyallerini verdi. Aslında daha önceki yıllarda sektörde olanların çok yakından tanıdığı ve rallileri ile bildiği Verge (XVG), yine ralli ile anılıyor. Santiment tarafından paylaşılan veriler de XVG için olumlu duruma ışık tutuyor.

XVG Rallisi Başladı

Santiment, önde gelen altcoinin değerinin sadece iki günde üç katına çıktığını ortaya koydu. Verge‘in toplam piyasa değeri 48 saat içerisinde %209 yükseliş yaşadı ve bu tahmin edilebileceği gibi en çok konuşulan kripto paralar arasına girdi. XVG, inanılmaz bir ilgi ile karşı karşıya ve bunun birçok sebebi var.

Vere, Bitcoin blockchain ağını geliştirmek adına piyasaya sürülen hızlılık ve gizlilik odaklı bir merkeziyetsiz kripto para projesi olarak biliniyor. Son dönemdeki rallilerin yıldızlarından olan ve “ralli indikatörü” olarak görülen XVG ne zaman yükselişe geçse bunu başka altcoinler takip etti.

XVG Rallisi Devam Edecek mi?

XVG, son 30 günde %358, 14 günde %460, 7 günde %232 ve 24 saat içerisinde ise %46 yükseliş elde etti. Aslında XVG fiyatı zirveyi gördükten sonra hafif bir düşüş yaşadı ve rallisinin etkisini kaybetti. Buna rağmen 14 günde %460 gibi inanması güç bir yükseliş elde etmesi kesinlikle bunu canlı tutuyor. Böyle bir performansa rağmen Verge fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinin %96 gerisinde olduğu görülüyor. XVG, 5 yıl önce 0,26 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. An itibarıyla ise fiyat 0,008 dolar seviyelerinde. Bu sebeple aslında XVG için gidilecek çok yol, kırılacak çok direnç var.

XVG böylesine iyi bir tablo çizerken kripto para piyasasının geneli ise düşüş yaşıyor. Verge, piyasanın geneline ters bir ivmelenme ile farkını ortaya koysa da bunun çok sürdürülebilir olması beklenmeyebilir. Bu sebeple BTC ve önde gelen diğer kripto paralar yeniden yeşile dönmezse XVG rallisinde de ciddi bir düşüş ve gerileme görebiliriz.

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