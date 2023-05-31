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  •   Binance Haberlerinin Ardı Arkası Kesilmiyor: Binance’in Yeni Listeleyeceği Coinler Hangileri Olabilir?

Binance Haberlerinin Ardı Arkası Kesilmiyor: Binance’in Yeni Listeleyeceği Coinler Hangileri Olabilir?

Özet

  • Binance kripto para borsası, yeni haberler ile gündemde.
  • Borsa, Fransa'ya özel 12 altcoinin alım satımını durdurdu.
  • Buna ek olarak borsanın işten çıkarmalar yapacağı iddia ediliyor.
17:20
31 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, son dönemde neredeyse hiç olmadığı kadar farklı olay ile gündemde. Binance haberlerinin şüphesiz bugün en çok dikkat çekeni ise Changpeng Zhao’nun yaptığı açıklamalar ve Fransa minvalindeki değişimler oldu. Binance, alım satıma Fransa için kapatacağı 12 altcoin haberi ile gündeme oturdu.

Binance Haberleri: 12 Altcoin Ticarete Kapatılıyor

Binance tarafından bugün kullanıcıların bir kısmına gönderilen e-postada, kritik bir durum ele alındı. Borsa, Fransa’daki yasal düzenlemelere uyum sağlamak adına gizlilik özellikleri ile ön plana çıkan 12 altcoinin alım satıma kapatılacağını belirtti. Bu, şu an için Fransa özelinde gerçekleştirilecek. Alım satıma kapatılacak olan altcoinler ise sırasıyla DCR, DASH, ZEC, ZEN, PIVX, NAV, SCRT, XVG, FIRO, BEAM, XMR ve MOB olarak açıklandı. Özellikle Monero, Decred, Dash, Beam ve Zcash gibi önde gelen kripto paraların burada olması insanları şaşırtsa da Binance’in Fransa çıkarması kapsamında bunları gözden çıkardığı düşünülebilir. Binance, borsanın Avrupa merkezi olarak Fransa’yı düşünüyor ve CZ daha önce de bu konuda ciddi açıklamalarda bulundu. Binance bu gelişmelerin yanı sıra bir de toplu işten çıkarma iddiaları ile gündemde.

Binance CEO’su CZ de bugün yaptığı açıklamalarda sert regülasyonlara değinerek ABD’nin şu an kripto para sektöründeki üstünlüğünü kaybedebileceğine vurgu yaptı. Bu durum, Binance’i ve diğer borsaları önemli ölçüde etkileyebilir. Regülasyonlar özellikle kripto para listelemeleri ve bunların hangi şartları taşıması gerektiği unsuruna da etki ediyor. Peki Binance buna bağlı olarak yakın zamanda listeleyeceği altcoinlerde büyük değişimlere gidebilir mi?

Binance, kısa süre önce FLOKI ve PEPE listelemeleri ile adından söz ettirdi. Artan ilgi ve hacim, Binance’i PEPE listelemeye zorladı. Aslında Binance daha önceki yıllarda bunun gibi tokenları listelediği için eleştirilse de borsanın hacim sebebiyle buna devam etmesi beklenebilir. Bu kapsamda son dönemde popüler kripto paralar, Binance listelemesi için iddiaya sahip.

Binance Bu Altcoinleri Listeleyebilir mi?

Aranma verilerine ve hacme bakıldığında ise son dönemin en tartışmalı iki kripto para birimi burada yer alabilir. Ben.eth ve BitBoy ortaklığı ile piyasaya sürülen PSYOP ve BEN isimli tokenlar, kesinlikle Twitter’ın gündeminde. Bunların ticari hacimleri henüz çok çok düşük seviyelerde olsa da kripto para sektöründeki popülerlikleri artmayı sürdürüyor.

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