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Bitcoin fiyatının, 4 Temmuz’da kısa süreliğine de olsa 31 bin doların üzerine çıkması yatırımcıları heyecanlandırdı. En büyük kripto para günün ilk saatlerinde yeniden 31 bin doların altına düşerek 30 bin 659 dolara kadar çekilmesi kafa karışıklığına neden olurken, olumsuz yatırımcı duyarlılığında yeni bir artışı tetikledi. Piyasa gözlemcileri ve analistleri, kripto para piyasasının toplam değerinin son 24 saatte yüzde 1 oranında düşerek 1.25 trilyon dolara kadar gerilemesinden hareketle kripto para piyasasındaki yükselişin hız keseceği ve hafta sonuna kadar sakin bir seyir izleyebileceğini düşünüyorlar. Şimdi gelin kısa vadede Bitcoin artar mı, Bitcoin’in geleceği ne olur gibi merak edilen tüm soruların yanıtını verdiğimiz Bitcoin fiyat analizine geçelim.

Bitcoin Fiyatının Teknik Görünümü

Yatırımcılar, hafta sonunun ardından piyasaya adım attıklarında gördükleri ilk şet işlem hacminin büyük oranda düştüğü oldu. Kripto veri platformu CoinGlass‘tan alınan veriler, büyük kripto para borsalarının işlem hacminin yüzde 15-20 aralığında düştüğü yönünde. İşlem hacmindeki bu önemli düşüş, son 24 saatte toplam 47.67 milyon dolara ulaşan likidasyon sayısını da etkiledi.

İlginç bir şekilde piyasadaki 14.50 milyar dolarlık açık faiz korunmaya devam ediyor ve long/short oranı da long pozisyon alan yatırımcıların short pozisyon alan yatırımcılara kıyasla bir miktar üstünlük kurduklarını gösteriyor.

Bitcoin Artar mı?

Bitcoin fiyatı, bir süredir 31 bin doların hemen altında akümüle oluyor ve artık 31 bin dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğu kanıtlandı. Şu an için fiyata en yakın destek seviyesi 30 bin 500 dolar seviyesinde.

En büyük kripto paranın 31 bin dolar seviyesinin üzerinde beklenen baskıyı bir türlü kuramamış olması yükseliş ihtimalinin her geçen gün azalmasına neden oluyor. Bu durum özellikle 30 bin dolar civarındaki alıcı baskısının zayıflayabileceğini ve bu seviyenin aşağı yönde kırılma ihtimalinin arttığı anlamına geliyor ki böyle bir senaryoda yükselişin bir süre için yerini düşüşe bırakması beklenebilir.

Öte yandan, yatırımcıların 25 bin dolardan 31 bin 500 dolara kadar olan yükselişin ardından elde ettikleri karları korumak için satış yapma ihtimalleri de sert bir düşüşün tetikleyicisi olabilir. Özellile Bitcoin‘de short pozisyon alan yatırımcıların Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden gelebilecek bir satış sinyalinden faydalanma ihtimali de satış baskısı için destekleyici olacaktır. Satış yapmaya dönük böyle bir çağrı, mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin altında geçmesiyle ortaya çıkacak.

Genel olarak, momentum göstergesinin ortalama çizgiye (0,00) ve muhtemelen negatif bölgeye doğru yapması beklenen hareket de düşüş trendini güçlendirerek 30 bin doların altına olan düşüş için destekleyici görevi görecek.

Mevcut görünümde Bitcoin yatırımcılarının özellikle dikkat etmesi gereken iki seviye bulunuyor; 31 bin dolar direnci ve 30 bin dolar desteği. BTC fiyatının 31 bin doların üzerinde yapacağı kırılma ve sonrasında bu seviyenin üzerinde tutunması, daha fazla yatırımcıyı çoğunluğa katılmaya teşvik edebilir ve 35 bin dolar ve 38 bin dolara varan bir yükseliş koşusuna neden olabilir. 30 bin dolar desteğinin kırılması durumunda ise 25 bin dolara varan bir geri çekilme olabilir. Yatırımcılar, 28 bin dolarda kümelenen geçici alıcı baskısını göz önünde bulundurarak, 30 bin doların altında olacak bir düşüşte bu seviyeyi bir alım noktası olarak değerlendirebilirler.