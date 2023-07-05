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  •   Dev Kripto Para Borsasının Çifte Standartına XRP Yatırımcılarından Tepki Yağıyor!

Dev Kripto Para Borsasının Çifte Standartına XRP Yatırımcılarından Tepki Yağıyor!

Özet

  • SEC'in XRP'yi menkul kıymet olarak sınıflandırması birçok büyük borsanın altcoin'i delist etmesine neden olmuştu.
  • XRP yatırımcıları, yeniden listelenme taleplerini dile getirmek için sosyal medyada kampanyalar düzenleme devam ediyorlar.
  • XRP yatırımcıları son sosyal medya kampanyasında çifte standartı nedeniyle Coinbase'i hedef aldılar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:32
5 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para piyasasına yönelik son yaptırım eylemleri, ABD’li düzenleyicinin pek çok altcoin’i menkul kıymet olarak görmeye devam ettiğini gösterdi. SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla ağır bir darbe alan ve en çok konuşulan altcoin ise Ripple’ın XRP’si oldu. XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla birçok büyük kripto para borsasının onu delist etti. Bugün SEC’in çok daha fazla altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmasına rağmen onların delist edilmeden borsalarda işlem görüyor oluşu XRP yatırımcıların sosyal medyada zaman zaman yaptıkları yeniden listeleme anlamına gelen relist kampanyasında yeni bir eşiğe gelinmesine neden oldu.

XRP’nin Yeniden Listelenmemesinin Arkasında “Başka Bir Sebep” mi Var?

En büyük kripto para Bitcoin‘in fiyatı 31 bin dolar civarında seyrederken, birçok büyük altcoin çift haneli hatta üç haneli yükselişleriyle gündeme gelirken, SEC’in menkul kıymet sınıflandırması sonrası ağır bir dabe alan XRP baskı altında kalmaya devam ediyor. XRP yatırımcıları yeniden harekete geçerek Twitter’da trend olan “RelistXRP” hashtag’i ile altcoin‘in ABD merkezli Coinbase’de yeniden listelenmesi için baskı oluşturmaya başladılar.

SEC, şimdiye kadar çeşitli amaçlarla açtığı davalar ve yaptığı açıklamalarla yaklaşık 50 altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Ancak SEC’in Ripple’a karşı açtığı ve XRP’yi menkul kıymet olarak sınıflandırdığı davada son aşamaya gelindiği ve diğer davaları etkileme potansiyeline sahip olduğu için hala en önemlisi olarak öne çıkıyor. Öte yandan SEC’in menkul kıymet sınıflandırması sonrası XRP’yi delist eden ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in popüler altcoin’i yeniden listelemek istememesinin arkasındaki sebep tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ünlü kripto meraklısı Bill Morgan, Coinbase’in SEC‘in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı diğer altcoinler’in ticaretine izin vermeye devam ettiğine dikkat çekerek, kripto para borsasının XRP’yi yeniden listelememesinin arkasında farklı bir neden olduğunu iddia etti. Morgan, Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal’ı altcoinler’e yönelik yaklaşımındaki tutarsızlık konusunda hedef alarak borsanın XRP konusunda ‘başka bir nedeni’ olduğunu belirterek şunları söyledi:

Coinbase, XRP ticaretine izin vermemeye devam ederken, menkul kıymet olarak sınıflandırılan diğer altcoinler’in ve SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı kendi stake hizmetinin ticaretini durdurmuyor. Neden bu tutarsızlığı açıklamıyorsunuz? Buradan çıkarılabilecek tek sonuç, XRP’nin yeniden listelenmemesinin başka bir nedeni olduğudur.

Coinbase’den Çifte Standart

Bilindiği gibi Coinbase, SEC‘in 2020’nin Aralık ayında Ripple’a ve şirketin üst düzey iki yöneticisine dava açması ve XRP’yi menkul kıymet olarak sınıflandırmasının ardından 2021’in başında XRP’yi delist ederek ticareti yapılabilen kripto paralar listesinden çıkarmıştı.

O zamandan bu yana XRP gibi birçok altcoin SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırıldı. SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı birçok altcoin hala Coinbase’den alınıp satılıyor ve bu çifte standart XRP yatırımcılarının tepkisi çekiyor.

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