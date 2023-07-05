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Bitcoin “Kim Takar Amerikan Borsalarını” Modunu Açtı! Son 2 Yılın Dibinde!

Özet

  • Bitcoin'in ABD hisse senedi piyasasıyla olan korelasyonu son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
  • Korelasyondaki düşüş Bitcoin'in geleneksel piyasalardan bağımsız olarak hareket ettiği anlamına geliyor.
  • Bu düşüş, spot Bitcoin ETF'si anlatısıyla kripto para piyasasındaki yatırımcı iyimserliğinin artmasıyla hızlandı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:20
5 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto türevleri analiz şirketi Block Scholes, Bitcoin‘in (BTC) fiyatı ile ABD hisse senedi piyasası arasındaki korelasyonun son zamanların en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu, Bitcoin fiyatının artık doğrudan doğruya geleneksel piyasalara ve makroekonomik gelişmelere göre hareket etmediği anlamına geliyor.

Son 2 Yılın En Düşük Seviyesinde

Bitcoin’in spot fiyatındaki değişiklikler ile Wall Street’in teknoloji ağırlıklı hisse senedi endeksi Nasdaq ve Nasdaq’a göre daha geniş bir endeks olan S&P 500’deki değişikliklerle 90 günlük yuvarlanan korelasyonu sıfıra yakın bir seviyeye düştü. Block Scholes, takip ettiği verilerden hareketle Bitcoin ile ABD hisse senedi piyasası arasındaki korelasyonunun son iki yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi.

BlockScholes’te araştırma analisti olan Andrew Melville, CoinDesk’e gönderdiği e-postada, “Korelasyon şu anda BTC’nin Nisan ve Kasım aylarındaki ikiz zirveleri arasında olduğu Temmuz 2021’den bu yana gözlemlenen en düşük seviyede.” dedi. Melville, “Korelasyondaki düşüş, her iki varlığın da geçen yılki parasal sıkılaştırma döngüsü boyunca sürdürdüğü kayıpları geri almasıyla gerçekleşti” eklemesini yaptı.

Bitcoin ile geleneksel riskli varlıklarla korelasyonun azalması, yalnızca geleneksel piyasalara ve makroekonomik gelişmelere odaklanan kripto para yatırımcılarının yanılma payının arttığı anlamına geliyor.

Spot Bitcoin ETF’si Anlatısı

BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco ve diğer önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptıkları spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları kripto para piyasasındaki yatırımcı iyimserliğini artırdı. BlackRock’ın 15 Haziran’daki başvurusundan bu yana Bitcoin, ABD hisse senedi senedi piyasasındaki hareketlilikleri görmezden gelerek yüzde 25’in üzerinde yükseldi.

Marex Solutions’da dijital varlıklar eş başkanı olan Ilan Solot, kişisel Twitter hesabından spot Bitcoin ETF‘si anlatısı üç bölüme ayrılabileceğini belirterek lansmanın ön hazırlığı, ETF’lerin hayata geçmesinden sonrası ve kriptonun bir varlık sınıfı olarak onaylanmasına işaret etti. Solot, “Önümüzdeki aylardaki yatırım ürünü akışı, ikincisi için bir turnusol testi olabilir. Bu yüzden yatırım ürünü akışını yakından takip ediyor olacağım.” eklemesini yaptı.

Tüm bunlarla birlikte yatırımcıların borsada işlem gören kripto ürünlere olan ilgisi de 15 Haziran’dan bu yana arttı. K33’te kıdemli araştırma analisti olan Vetle Lunde, 4 Temmuz’da müşterilerine gönderdiği bir notta ETF anlatısının etkisini ele aldı ve “Küresel olarak, Bitcoin ETP’leri Haziran ayında 13 bin 822 BTC’lik giriş gördü ve girişler 15 Haziran’daki BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si başvurusu yaptığı haberinin ardından başladı. Akışlar, Kanada ve Avrupa’daki spot ETP’leri ve ABD’de işlem gören vadeli Bitcoin ETF’lerinin hepsinin güçlü girişler yaşanan yargı bölgelerinde oldukça güçlü oldu.” dedi.

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