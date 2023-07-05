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  •   PEPE, FLOKI ve BOBO Yatırımcılarını İlgilendiren Büyük Tehdit: Balinalar, Meme Tokenların Peşinde!

PEPE, FLOKI ve BOBO Yatırımcılarını İlgilendiren Büyük Tehdit: Balinalar, Meme Tokenların Peşinde!

Özet

  • Meme Coin 2.0 furyası sektörü sarmaya başladı.
  • Meme Coin 2.0 olarak da bilinen yeni tokenlar, kısaca öncekilerin kopyası ancak yeni versiyonları olarak lanse ediliyor.
  • Son veriler ise bunların çoğunun balina kontrolünde olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
13:00
5 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü son dönemde ciddi bir ivmelenme yakalamasa da belirli tokenlar kendi başlarına farklı yükseliş rallileri yaşayabiliyor. Geçtiğimiz aylarda bunun en büyük ve önemli örneklerini PEPE, FLOKI ve BOB ile görmüştük. Önde gelen memetokenlar, kişisel rallileri ile sektörde kısa süreliğine zamanı durdurdu ve herkesin kendilerine odaklanmasını sağladı. Ancak görünüşe göre bu durum farklı senaryoların hayata geçmesine neden oldu ve şimdi “üçlü bir tehdit” hızla büyüyor.

PEPE, FLOKI ve BOB Gibi Meme Coinler Revaçta

 Meme Coin 2.0 olarak da bilinen yeni tokenlar, kısaca öncekilerin kopyası ancak yeni versiyonları olarak lanse ediliyor. Bunların en güncel ve önemli örnekleri ise PEPE 2.0, FLOKI 2.0 ve BOB 2.0 oldu. Bir anda popülerlik kazanan bu üçlü, aslında sanılandan çok daha tehlikeli ve kullanmasını bilenler için avantajlı olabilir. Meme Coin 2.0 furyasında zaten piyasa değeri düşük olan tokenların isimleri kullanılarak çok daha düşük piyasa değeri ile yeni tokenlar piyasaya sürülüyor. Bu da meme coin rallisini kaçıranların yeni ralliye katılabilecekleri izlenimini veriyor.

Klon coinler, geçtiğimiz hafta bir hayli popüler oldu ve milyonlarca dolarlık ticari hacme ulaştı. Ancak burada büyük bir tehlike bekliyor olabilir. Daha önceki yıllarda da Grime Coin gibi meme coinlerin kopyaları piyasaya sürülmüş ve bunlar ilk başta büyük hacim yapsa da daha sonra dibi görmüştü. PEPE 2.0 şu an klon coinler arasında en popüler olanı ve fiyat oldukça dalgalı ilerliyor. Bubblemaps tarafından aktarılan verilere göre sadece birkaç cüzdan, bütün PEPE 2.0 likiditesini elinde tutuyor ve bunlar bütün piyasayı kontrol ediyor. Bu da büyük hayaller ile PEPE 2.0, FLOKI 2.0 ve BOB 2.0 alanlara yönelik büyük bir tehlike ve risk olarak görülüyor.

SHIB Coin Hikayesi Örnek Olabilir

Dogecoin rakibi olan Shib coin de ilk başlarda böyle sektöre giriş yapsa da bunun uzun vadeli bir başarı elde ettiği biliniyor. Bu sebeple aslında piyasaya çıkan her klon coin kısa vadede silinecek gibi bir garanti bulunmuyor ve aralarında gerçekten meme coin rallisi yaşayanlar olabilir.

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