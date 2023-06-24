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Kriptoda Sinyaller Açık, Net! Bu Meme Coin 0,049 Dolar Olabilir!

Özet

  • Wagner üslerine dönüyor BTC yeniden yönünü yukarı çevirdi.
  • DOGE önemli ölçüde kullanıcı kaybediyor.
  • Ölüm kesişimi düşüşün 0,0491 dolara devam edebileceğini söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:15
24 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı Wagner üslerine dönmeye başladığı için sürpriz bir düşüşten uzaklaşmaya başlamış görünüyordu. Rusya’nın yaşayacağı karmaşa enerji fiyatlarını, gıda arzını doğal olarak enflasyonu etkileyebilirdi. Neyse ki şimdilik sorun daha da büyümeden çözülmüş görünüyor. Peki tüm sorunlar böyle kolay çözülebiliyor mu? Dogecoin’in kullanıcı sayısındaki azalış nasıl riskler doğuruyor?

Dogecoin (DOGE)

Yazı hazırlandığı sırada DOGE fiyatı 0,066 dolar civarında alıcı buluyor. Altcoinlerin genelinde BTC yükselişi ciddi fiyat artışı getirmedi. 10 Haziran dibine göre çift haneli kazanımlar görülse de BTCD’nin %72’lere kadar yükselme ihtimali altcoin yatırımcılarını fazlasıyla tedirgin ediyor. Bu yüzden de altcoinlere gözle görülür büyük bir talep yok.

En kötü durum senaryosu BTC yükselse bile altcoinlerde (BTC konsolide olacağı aralığa ulaşana kadar) kayıpların sürebileceğini gösteriyor. Dogecoin ağı, DOGE kullanıcı katılımında kademeli bir düşüş yaşadı ve buna Telegram üye sayısındaki tutarlı bir düşüş eşlik etti. Bu, Dogecoin’in mevcut düşüş eğiliminin sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırıyor ve gelecekteki yörüngesi hakkında sorular soruyor.

DOGE Fiyat Tahmini

Son yedi gün içinde yeni adresler yaklaşık %46,3 oranında azaldı. Aktif adresler de yaklaşık %22,1 oranında düştü. Telegram’daki DOGE Grubu, 2022’den bu yana kullanıcı sayısında fark edilebilir bir düşüş eğilimine tanık oldu.

Geçtiğimiz hafta boyunca, yaklaşık 1.750 olumsuz tweet’e karşılık yaklaşık 13.000 olumlu tweet atıldı; bu da Twitter’da ağırlıklı olarak olumlu bir duygu olduğunu gösteriyor. Dogecoin adreslerinin %40’ından fazlası şu anda zarardayken kayda değer bir adres alt kümesi yılın başında alımlar yaptı ve yaklaşık %56’lık kazançlar gördü.

Dogecoin fiyatı iki hafta önce %27’nin üzerinde bir ilk düşüş yaşadı. Ancak, o zamandan beri yaklaşık %31 oranında toparlandı. Bu hafta, MACD göstergesi bir düşüş döneminin ardından yükseliş eğilimi gösterdi. Bununla birlikte, haftalık grafikteki Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA’lar) ölüm kesişiminin gösterdiği gibi, orta vadeli eğilim düşüş eğilimini sürdürmektedir. Eğer 0,069 dolar altında kapanışlar görmeye devam edersek DOGE fiyatı 0,0491 dolara kadar gerileyebilir.

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