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Kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesinden itibaren yatırımcıların sıkıntılı süreçler geçirmesine neden olan hacklenme olayına bir yenisi eklendi. 4.2 milyon dolara mal olan gelişmenin detayları neler?

4.2 Milyon Dolarlık Hack

CBC’nin açıkladığı verilere göre, 4 Temmuz’da Kanadalı yetkililer iki genci bir Amerikan vatandaşından 4,2 milyon dolar değerinde kripto para birimini hacklemekle suçlamasıyla tutukladı. İddialara konu olan iki kötü niyetli şahıs popüler kripto para borsası olan Coinbase’ın destek elemanı gibi davrandı ve mağdurun hesabına yetkisiz erişim sağladı. Ardından, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) varlıklarında 4,2 milyon dolar çaldıkları iddia edildi. Aslında, sanığın 13.4 milyon doların üzerinde kripto para birimine sahip olduğu iddia ediliyor.

Hamilton’dan bir polis memuru, suçlanan gençler tarafından kullanılan kripto korsanlığı taktiğini hedef odaklı kimlik avı olarak adlandırdı. Bu yöntem, belirli bir kişiyi tanımlamayı ve hesap bilgilerini ifşa etmeye ikna etmeyi gerektirir. Memur ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ve ABD Gizli Servisi Elektronik Suçlar Görev Gücü’nün (ECTF) soruşturmayı Haziran ayında başlattığını söyledi.

Dolandırıcılar, büyük bir kripto borsası olarak öne çıkması nedeniyle sık sık Coinbase çalışanlarını taklit eder. Bir grup yatırımcı, geçtiğimiz yıl Coinbase’in bu tür dolandırıcılıklara karşı uygun önlemleri almadığını öne sürerek şikayette bulunmuştu.

57 Token’ı Etkileyen Durum!

Daha önce, 2 Temmuz’da zincirler arası köprü Poly Network, Ethereum, BNB Chain (BNB), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), Heco, OKX ve Metis dahil olmak üzere 10 blok zincirinde 57 kripto para biriminde tehlikeye atan bir saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları, zincirler arası köprü protokolünde bir akıllı sözleşme işlevini başarıyla manipüle ederek hizmetlerin bir süreliğine askıya alınacağını ekledi.

Konuyla yetkili isim PeckShield, aynı gün hacker’ın en az 5 milyon dolar değerinde kripto varlıkları transfer ettiğini bildirdi. 3 Temmuz’da, Blockchain denetim şirketi Certik, olayın harici olarak sahip olunan beş adreste yaklaşık 10 milyon dolar değerinde kripto varlığının toplanmasına yol açtığını bildirdi.

Ağustos 2021’de Poly ağında başka bir ihlal meydana geldi. Bilgisayar korsanları daha sonra Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanlığı ekibi olan Lazarus Group ile bağlantılıydı. Grup, 600 milyon doların üzerinde değere sahip kripto varlıkları almayı başardı.