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Kripto para piyasasındaki işlem hacimleri, dünyanın en büyüğü olan BlackRock gibi büyük varlık yönetimi şirketlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptıkları spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının ardından artan yatırımcı iyimserliği ile üç ayın ardından Haziran’da ilk kez arttı.

Spot ve Türev İşlem Hacmi Haziran’da Yüzde 14 Arttı

CCData tarafından hazırlanan rapora göre, merkezi kripto para borsalarındaki spot ve türev işlem hacmi Haziran’da yüzde 14 artışla 2.71 trilyon dolara çıktı. Raporda, bunun Mart ayından bu yana ilk aylık artış olduğu belirtildi.

Kripto para piyasasındaki işlem hacimlerindeki artış, Invesco ve WisdomTree ile Fidelity’nin de bulunduğu çok sayıda yüksek profilli ABD’li şirketin geçtiğimiz ay SEC’e spot Bitcoin ETF’si için başvuruda bulundu ya da yeniden başvuru yapmasıyla artan iyimserlikle sağlandı.

CCData, “SEC’in Binance US ve Coinbase’e karşı açtığı davanın ardından volatilitenin artması ve BlackRock ve Fidelity gibi şirketlerin spot Bitcoin ETF’leri için SEC’e başvuru yapmasının ardından piyasada oluşan olumlu görünüm, geçen ay işlem hacminin artmasına katkıda bulundu.” notunu düştü.

Spot İşlem Hacmi Son Yılların En Dip Seviyelerinde

Spot ve türev hacimdeki birleşik artışa rağmen spot işlem hacmi son yılların en dip seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Rapora göre, ikinci çeyrekteki spot işlem hacmi 2019’un 4’ncü çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Türev piyasasında hacim ise Haziran ayında yüzde 14 artarak kripto para piyasasının yüzde 78,7’sini oluşturdu. Ancak bu oran Mayıs ayındaki yüzde 79,1’lik orana kıyasla düşerek türev piyasanın payında dört ay içinde yaşanan ilk düşüş oldu ve rapora göre dev şirketlerin yaptıkları EFT başvurularının kripto paraların spot birikimini teşvik ettiğinin bir göstergesi oldu.

Raporda ayrıca, Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) işlem gören toplam türev hacminin Haziran ayında yüzde 23,6 artarak 48.3 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.