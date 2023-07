Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin‘in fiyatı ile haberler arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan bir bilimsel araştırma (Do bitcoin news information flow and return volatility fit the sequential information arrival hypothesis and the mixture of distribution hypothesis?) oldukça ilginç bulgular ortaya koyuyor.

Geçmişte yapılan benzer araştırmalarda, haberlerin fiyat üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde çoğunlukla işlem hacmi kullanırken, yapılan bu çalışmada direkt bir gösterge olarak haberlerin fiyat üzerindeki etkisinin analizi kullanılmış olması araştırmayı dikkat çekici kılıyor.

64 Haber Sitesinden 24.316 Haber Kullanıldı

64 haber sitesinden Bitcoin hakkında 24.316 haberi derleyen araştırmacılar, haberlerin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisini analiz etmek ve bilgi akışı verileri oluşturmak için yapay zeka (AI) alanının bir kolu olan bilgisayarların insan dilini kavramasını ve işlemler yapmasını sağlayan Doğal Dil İşleme (NLP) ve Spearman korelasyonu kullandılar.

Araştırmanın sonuçları, negatif haberlerin Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve Bilginin Ardışık Varışı Hipotezi‘ni (SIAH) desteklediğini gösteriyor. Bu durum, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların Bitcoin ile ilgili negatif haberlere karşı yüksek duyarlılık gösterdikleri anlamına geliyor. Öte yandan çalışma, pozitif haberler ile Bitcoin fiyatı arasındaki ilişkinin Karışık Dağılımlar Hipotezi‘ni (MDH) doğruladığı, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların pozitif haberlere karşı yüksek duyarlılılık gösterdiklerine işaret ediyor.

İşlem Hacmi Gerçek Bir Yol Gösterici Değil

Araştırma ayrıca işlem hacminin haberlerin fiyat üzerindeki etkisinin saptanması konusunda bir yol göstericisi olarak kullanılmasının sınırlarını da açığa çıkarıyor. İşlem hacmi, geçmişte benzer çalışmalarda sıklıkla kullanılmış olsa da, haber akışı özel bilgi, irrasyonel ticaret ve likidite etkisi gibi faktörlerden etkilenebileceğinden, haberlerin fiyat üzerindeki etkisinin tam resmi yakalanamayabiliyordu. Duygu analizi ve NLP tekniklerinin kullanılması, haberlerin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisinin daha kapsamlı ve en doğru şekilde ölçülmesini sağlıyor. Çalışmada, çeşitli alanlarda haberlere olan duyarlılık analizinin artan önemi ve verimli analiz için gelişmiş makine öğrenimi ve derin öğrenme modellerinin kullanılabilmesi gibi seçenekler de öne çıkıyor.

Araştırmada özellikle COVID-19 salgını ve merkez bankalarının agresif para basımı sırasında artan popülaritesi ve yatırımcıların ilgisi nedeniyle altcoinler ve diğer varlıklar yerine Bitcoin’e odaklanıldı. Çeşitli kaynaklardan derlenen Bitcoin haberlerinden oluşan geniş bir veri kümesi ile birlikte haberlerin fiyat üzerindeki etkisini ölçmek için duygu analizinin de kullanıldığı çalışmada, olumlu ve olumsuz haber duyarlılığı arasında ayrım yaparak, duyarlılık ile fiyat hareketi arasındaki ilişkinin anlaşılması sağlanıyor.

Özetle çalışma, Bitcoin fiyatı için haberlerin son derece önemli olduğunu, negatif haberlerin SIAH, pozitif haberleri ise MDH hipotezini desteklediğini gösteriyor. Duygu analizi ve NLP tekniklerinin kullanımı, işlem hacmi gibi geleneksel seçeneklere kıyasla haberlerin fiyat üzerindeki etkisinin daha doğrudan ve kapsamlı bir resminin çekilmesini sağlıyor.

Araştırma, ortaya koyduğu bulgular, yatırımcıların Bitcoin’e yaptıkları yatırım hakkında bilinçli kararlar vermeleri konusunda değerli bilgiler sağlaması kadar haberlerin fiyat üzerindeki rolüne ilişkin akademik literatürdeki boşluğu doldurmasıyla öne çıkıyor.