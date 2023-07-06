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Bitcoin fiyatı, Haziran ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanakların açıklanmasından önce ve hemen ardından satış baskısı altında kalarak 30 bin 225 dolara kadar çekildi. Kripto kralı bu geri çekilmenin ardından toparlanarak yeniden 30 bin 500 dolardaki ara desteğinin üzerine çıktı ve yatırımcılar şimdi BTC’yi neyin beklediğini merak ediyorlar.

FOMC Tutanakları Kripto Para Piyasasında Düşüşe Neden Oldu

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasının gözü 5 Temmuz’da açıklanan Haziran ayı FOMC toplantısının tutanaklarındaydı. Açıklanan FOMC toplantı tutanaklarından öne çıkan detaylar şunları oldu:

Katılımcılardan bazıları 25 baz faiz artışını destekleyebileceklerini belirttiler.

Katılımcıların tamamı hedef faiz oranının değişmemesi yönünde fikir birliğine vardılar.

Katılımcılar yılın sonuna doğru hafif resesyon beklentisini sürdürdüler.

Katılımcıların tamam sıkı para politikasının devamını desteklediler.

Katılımcıların neredeyse tamamı yıl boyunca ek faiz artışlarının uygun olacağı konusunda fikir birliğine vardılar.

FOMC toplantı tutanaklarının açıklanmasından ardından en büyük kripto paranın fiyatı 30 bin 500 dolardaki ara desteğin altına düşerken, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) fiyatı önemli bir seviye olan bin 900 doların altına düştü. Toplam piyasa değeri ise yüzde 1,2’lik düşüşle 1.23 trilyon dolara geriledi. Satış baskısı BTC ve ETH ile sınırlı kalmadı, birçok altcoin’de de sert düşüşler oldu. Bu yazının hazırlandığı sırada BTC‘nin yeniden 30 bin 500 dolardaki ara desteğinin üzerinde, ETH’nin ise bin 900 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Piyasa gözlemcileri, yatırımcıların önümüzdeki birkaç günü açıklanan FOMC tutanaklarını sindirerek geçirmesini bekliyorlar. Özellikle de katılımcıların neredeyse tamamının yıl boyunca ek faiz artışlarının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varmış olmaları küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Piyasalar şimdiye kadar Fed’in faiz artırımını durdurması sonrası artık herhangi bir artışa gitmeyeceğini ve hatta yıl sonuna kadar faiz indirimine gideceğini fiyatlıyordu.

Blackrock ve Fidelity Investments gibi dev kurumsal yatırımcıların sıfırdan ya da yeniden yaptıkları spot Bitcoin ETF’si başvurularıyla kripto para piyasasına yönelmeleri son birkaç haftadır piyasa duyarlılığının toparlanmasına neden olmuştu. Nitekim bu toparlanmanın korunması ve devam etmesi için Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde kalması gerekiyor. Fiyatın bu seviyenin altına düşmesi ciddi sorunlara davetiye çıkarabilir ki piyasa duyarlılığındaki hafif bir bozulma, trendi takip etmeleriyle bilinen bireysel yatırımcılar arasında panik satışlarını tetikleyebilir.

Öte yandan Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin önümüzdeki günlerde (belki de hafta sonundan önce) bir satış sinyali verme ihtimali oldukça yüksek. Bu sinyal mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıyla gelecek. Bununla birlikte günlük grafikte oluştuğu gözlemlenen ikili tepe formasyonu Bitcoin’in 30 bin doların altına düşme ihtimalini artırabilir.

Bitcoin için bir başka düşüş sinyalini ise piyasaya giren ve çıkan fonların hacmini izleyen Para Akışı Endeksi (MFI) veriyor. Grafiğin altında yer alan MFI göstergenin sert şekilde düşmüş olması satış baskısının arttığı, para çıkışındaki hacimin para girişi hacimini önemli ölçüde aştığı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle şu anda mevcut alım hacmine kıyasla daha fazla satış hacmi söz konusu. Bu durum Bitcoin fiyatının baskı altında kalmasına ve 31 bin dolardaki güçlü direnç seviyesini geçme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.