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Konuya yakın kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg, ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘ndaki (CFTC) müfettişlerin iflas eden kripto kredi şirketi Celsius’un eski CEO’su Alex Mashinsky liderliğinde geçen yıl iflas etmeden önce düzenleyici kuralları ihlal ettiğini tespit ettiklerini bildirdi.

CFTC, Celsius ve Mashinsky’e Her An Dava Açabilir

Kaynaklar, CFTC üyelerinin çoğunluğunun Celsius ve Mashinsky’nin kuralları ihlal ettiğini kabul etmesi halinde ABD’li düzenleyici kurumun bu ay içinde federal mahkemede dava açabileceğini belirtti. Kaynaklardan biri, kurumun icra birimindeki avukatların Celsius’un düzenleyici kuruma kayıt yaptırmadan yatırımcıları yanlış yönlendirdiklerinin ve Celsius CEO’su Mashinsky’nin önemli kuralları çiğnediğinin tespit edildiğini de ekledi.

Kripto kredi şirketi Celsius, 2021’deki devasa boğa koşusu sırasında kripto kredileri sunarak ve kripto para mevduatlarına yüksek oranlarda faiz vererek büyük popülerlik kazanmıştı. Mashinsky, o zamanlar bu mevduatların bankalardakiler kadar güvenli olduğunu iddia etse de şirketi Terra ekosisteminin çökmesinden etkilenen en büyük şirketlerden biri oldu.

Celsius, Terra ekosisteminin çökmesiyle panikleyen yatırımcıların platformdan para çekmek için sıraya girmesi sonrası müşteri taleplerini karşılayamayarak para çekme işlemlerini durdurmak zorunda kalmış ve kısa süre bir süre sonra iflasını açıkladı. Süreç, Celsius’un müşteri fonlarıyla riskli yatırımlar yaptığının ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Düzenleyiciler Celsius’un Peşinde

Geçen yıl yaşanan büyük çöküşün ardından ABD’nin önde gelen düzenleyicilerinden bazıları hızla harekete geçerek Celsius’a soruşturma açtılar. İflas dosyalarında yer alan bilgilere göre şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Manhattan’daki federal savcılar şirketi soruşturuyorlar.

Celsius‘un çöküşü, New York Başsavcısı Letitia James’in suçlamaları da dahil olmak üzere şirkete birçok davanın açılmasıyla sonuçlandı. Celsius’un kurucusu ve CEO’su Mashinsky’nin kripto platformunun güvenliği hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunduğu ve şirketin kötüleşen mali durumu hakkında yanıltıcı bilgiler verdiği iddia ediliyor.

James, Ocak ayında açılan bir davada Mashinsky’nin aralarında New York’tan 26 binden fazla kişinin de bulunduğu çok sayıda yatırımcıyı milyarlarca dolar dolandırdığını savunuyor.