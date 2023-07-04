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Kripto para piyasası, BlackRock başta olmak üzere dev varlık yönetimi şirketlerinden ardı ardına gelen Spot Bitcoin ETF‘i başvurularının piyasalarda yarattığı etkiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte Haziran ayının ortalarından bu yana değer artışlarına hız kazandırarak 31.300 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin arka arkaya yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvuruları, piyasalarda oldukça önemli bir etki yarattı. Kripto para piyasası, Spot Bitcoin ETF’i rüzgarının etkisiyle Haziran ayının ortalarından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.800 dolar fiyat seviyelerine gerilese de son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Ethereum (ETH), bu süreçte kaydettiği değer artışlarının ardından yeniden 1900 dolar fiyat seviyelerini aştı ve 2000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Endüstrisinin Toplam Piyasa Değeri, 1,21 Trilyon Doları Aştı

Kripto para piyasası, Ağustos 2022’nin sonlarından 2023 yılının başlarına kadar lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve çoğu altcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakalamıştı. Ancak kripto para piyasası, Mart 2023’te yeniden yükselişe geçmiş ve Haziran ayında piyasaları önemli ölçüde etkileyen Spot Bitcoin ETF‘i rüzgarının etkisiyle de Bitcoin’deki değer artışları hız kazanmıştı.

Kaydedilen son yükselişlerin ardından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında 31.300 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de önemli bir artış kaydedildi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre Nisan ayının sonlarından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan 1,21 trilyon doları aştı.

Ancak kripto para piyasasındaki yükseliş beklentisinin artmasına karşın FED Başkanı Powell’ın ekonomideki gidişata ve enflasyon verilerinin seyrine göre yılın ilerleyen aylarda yeniden faiz arttırımı yapılabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirmesi ve SEC’nin Spot Bitcoin ETF’i başvurularını reddetmesi ihtimali, son haftalarda yükselişe geçen piyasada yeni bir düşüşün gerçekleşme ihtimalini de oldukça güçlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.